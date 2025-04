Jaká byla Jiřina Bohdalová tchyně? Pavla Trávníčka vyprovodila ze dveří jen s pár igelitkami

Pavel Trávníček se poprvé oženil se Simonou Stašovou. Žili spolu v jedné domácnosti i s její maminkou Jiřinou Bohdalovou.

Herec Pavel Trávníček byl za svůj život ženatý celkem čtyřikrát. Poprvé to bylo s herečkou Simonou Stašovou, s jejíž maminkou Jiřinou Bohdalovou žil po dobu manželství pod jednou střechou. A Bohdalová se s ním rozhodně nemazlila. Na Osobnosti.cz jsme se podívali i na jeho další manželství.

S tchyní pod jednou střechou

Pavel Trávníček a Simona Stašová byli velmi mladí, když jejich láska vyústila v manželský svazek. Poznali se už při studiu, okamžitě mezi nimi přeskočila jiskra, z níž vzplanula velká láska. Jak se ale zdálo, že jejich vztah bude procházka růžovým sadem, nebylo tomu tak. Jejich manželství trvalo sice 5 let, ovšem zdaleka to nebyla taková pohádka, jak se na první pohled mohlo zdát.

Faktem je, že ani život v jedné domácnosti s tchyní nepřispěje k příliš idylickému vztahu, natož když tou tchyní je energická Jiřina Bohdalová, která si nebere servítky. Údajně po rozvodu vyprovodila Trávníčka ze dveří jen s igelitkami, jak uvádí Expres. Čas ovšem obrousil hrany a současný vztah mezi Trávníčkem, Stašovou a Bohdalovou se zdá být v podstatě bezproblémový.

Nedávno se všichni společně setkali na oslavě 50 let od uvedení Vorlíčkovy pohádky Tři oříšky pro Popelku, kde Trávníček ztvárnil hlavní roli prince, jak uvádí AhaOnline. Oslava byla součástí dětského festivalu Oty Hofmana, kam zase byla pozvána Simona Stašová se svou maminkou Jiřinou Bohdalovou, která přebírala cenu Zlatá buřinka Oty Hofmana za zvláštní přínos v oblasti dětského filmu. A tak se stalo, že se na jednom místě objevil Trávníček se svou současnou manželkou Monikou i s bývalou manželkou a tchyní.

Čtyřikrát ženatý pohádkový princ

Tak jak Pavel Trávníček neměl nouzi o princezny coby krásný pohádkový princ, neměl nouzi ani o ženy v reálném životě. Jak to ale bývá, není to jako v pohádkách, kde žijí šťastně až navěky. Svědčí o tom fakt, že Trávníček byl za svůj život už 4x ženatý. Kromě herečky Simony Stašové navlékl prsten i tanečnici Evě Štefkové, při třetí svatbě Lucii Vrbové a do čtveřice Monice Fialkové, která je jeho manželkou dodnes.

„Pavel je normální člověk z masa a kostí. Kvůli tomu, že je známým hercem, máme samozřejmě pestrý život. Lidé ho poznávají a koukají na nás. Na to jsem si musela dlouho zvykat,“ vyjádřila se jeho současná žena. Líbil se jí přitom prý už od mala, kdy ho viděla v televizi jako prince. Poprvé se přitom setkali v pořadu DO-RE-MI, ačkoli blíže se seznámili až později.

