Zdá se, že král Karel III. nechtěl, aby Meghan Markle byla součástí rodinného kruhu u smrtelné postele královny Alžběty II. A nebál se kvůli tomu malinko ohnout pravdu.

Poslední chvíle Alžběty II. se odehrávaly především v kruhu rodinném. Již koncem srpna 2022 se začaly objevovat spekulace o jejím zhoršujícím se zdraví. Poté odcestovala na skotský zámek Balmoral a 8. září vydal palác prohlášení o obavách lékařů, načež se na místo sjeli její nejbližší, tedy její potomci a princ William, Harry a také tehdejší vévodkyně z Cornwallu, Camilla. Nápadně zde však chyběla Meghan Markle. V redakci Osobnosti.cz jsme se pokusili dopátrat pravého důvodu její absence.

K poslednímu rozloučení nebyla pozvána

Vztahy v britské královské rodině byly napjaté už nějakou dobu, v roce 2020 se však vyhrotily úplně. Mohl za to odchod prince Harryho a jeho manželky, nyní vévodkyně ze Sussexu, do Spojených států amerických. Přesto všechno se očekávalo, že v posledních chvílích královny budou Harry i Meghan přítomní. Tak bylo uvedeno i v operaci „London Bridge“, detailně sestaveném plánu postupu v případě smrti britské panovnice.

Realita však byla zcela jiná. Na Balmoral odcestoval pouze prince Harry, Meghan zůstala v Anglii, jak uvádí DailyMail. Najednou se vyrojily všechny možné spekulace, co se mohlo stát, že Meghan nebyla součástí rodinného kruhu u smrtelné postele královny. Podle všech informací se zdá, že její nepřítomnost si vyžádal přímo král Karel III.

Chtěl se vyhnout konfliktu

Nejnovější biografie krále Karla III. s názvem Charles III: New King, New Court, The Inside Story autora Roberta Hardmana přinesla nové poznatky k této situaci. Když král Karel III. telefonoval se svým synem princem Harrym, požádal jej, aby Meghan na Balmoral nejezdila. Jeho otec toužil po jediném, aby jeho matka, královna Alžběta II., prožila své poslední chvíle v klidu a pokoji, chtěl se vyhnout možnému konfliktu.

Když však prince Harryho začal pomalu ovládat vztek, král Karel III. se jej snažil uklidnit argumentem, který nakonec na jeho syna zapůsobil. Informoval jej, že ani manželka jeho bratra prince Williama nebude u královniny smrtelné postele. Nebylo by tedy vhodné, kdyby Meghan přijela. Co v tu chvíli Harry nevěděl, bylo, že se Kate tak rozhodla sama, jak píše SkyNews. Chtěla zůstat se svými 3 dětmi, které právě nastupovaly do nové školy.

Harry tedy souhlasil a vydal se na cestu sám. Přesto všechno však svou babičku v jejích posledních chvílích života již nestihl. Soukromým letadlem přistál v Lutonu až večer, ovšem smrt u britské panovnice nastala v 15:10 odpoledne. V tu chvíli u ní setrvávala pouze její dcera, princezna Anna. Král Karel III. s manželkou Camillou byli v té době na procházce. Ani ostatní členové rodiny, včetně prince Williama, se tak nestihli s královnou rozloučit.

Zdroj: Autorský text, DailyMail, SkyNews