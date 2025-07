Herec Vladimír Ráž pochoval syna v kojeneckém věku, tři roky po něm zemřela i jeho dcera a druhá dcera se narodila bez ruky.

Herec Vladimír Ráž byl milovaný nejen diváky, ale i svými kolegy. Ti, kteří jej znali, obdivovali jeho inteligenci, všeobecný rozhled a především smysl pro čest a morálku. Herec byl velmi hodný člověk, jemuž by se špatné věci měly vyhýbat obloukem. Bohužel, jak jsme v redakci Osobnosti zjistili, osud má své vlastní plány, a tak se v životě Vladimíra Ráže střídaly hezké chvíle s těmi smutnými.

Přišel o syna i o dceru

Herec byl za svůj život ženatý celkem třikrát. Jeho první manželkou byla herečka Alexandra Myšková. Spolu měli syna Martina, později se radovali z narození druhého syna Davida. Ten se však nedožil ani svých prvních narozenin. Příčina smrti byla určena jako náhlé úmrtí kojence, kdy malý Davídek přestal dýchat. Tato tragická událost měla vliv na hercovo manželství, které se krátce poté rozpadlo.

S druhou manželkou, herečkou Alenou Vránovou, s níž se seznámil během natáčení kultovní pohádky Pyšná princezna, měl dceru Markétu. I ta zemřela, v roce 2013 ve věku 55 let. Toho se však herec nedožil, odešel v roce 2000. Markétu zabila její závislost na alkoholu, který jí zničil játra i ledviny, skončila na ulici a následně prodělala mozkovou mrtvici. Ráž odešel od rodiny, když Markétě bylo 18 let.

Dcera se narodila bez levé ruky

Jeho třetí ženou se stala Olga Hnátková, s níž počal dceru Veroniku, která se narodila bez levé ruky. Se svým handicapem se naučila žít a o to více se snažila, aby jí její tělesné postižení neovlivňovalo život. Už ve 20 letech odložila protézu se slovy, že jí vadí při běhání. Dokázala dokonce jezdit závodně na lyžích, natočila internetový seriál s názvem Jednou rukou a vychovává dvě děti, které se jako miminka naučila přebalovat jednou rukou.

„Vděčím za to rodičům, kteří mě odmala vychovávali v tom, že jednou rukou mohu dělat všechno a rovnat se svým vrstevníkům,“ uvedla pro iDnes. V době, kdy přišla na svět, bylo herci už 57 let. S dcerou měl krásný vztah, vždy jej popisovala jako spravedlivého, chytrého a férového muže. Přirovnávala jej k jeho postavě krále Miroslava z pohádky Pyšná princezna. Když zemřel, bylo jí teprve 19 let a odchod svého tatínka nesla velmi těžce.

Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, Blesk, iDnes, Instagram – fotomatka