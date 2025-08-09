Ačkoliv od prvních obvinění ze šikany uplynuly už čtyři roky, bývalí zaměstnanci Meghan Markle se stále obávají promluvit.
Meghan Markle si během svého působení v britské královské rodině vybudovala pověst „náročné vévodkyně“. Už v té době kolovaly zprávy o častém střídání zaměstnanců a vysokých pracovních nárocích. V roce 2021 však přišla závažnější obvinění. V deníku TheTimes vyšel článek o údajné šikaně, kterou měli zažívat někteří zaměstnanci ze strany Meghan. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že autor článku se na toto téma znova vyjádřil.
Mlčení ze strachu
Valentine Low pracoval jako královský zpravodaj pro deník The Times mezi lety 2008 až 2023. Na událost upozornil znovu po letech v rozhovoru pro podcast Unfiltered, kde uvedl, že zaměstnanci, kteří se šikanou tehdy vystoupili, se dodnes bojí mluvit. „Měli strach z toho, co by jim Meghan mohla udělat. Věřili, že její schopnost pomsty nezná mezí,“ prohlásil Low. Připomeňme, že se mělo jednat o situaci, kdy dva členové služebnictva měli odejít z Kensingtonského paláce, kde tehdy Harry a Meghan žili, právě kvůli nevhodnému chování Meghan.
Podle Lowa psychický tlak, který pracovníci zažívali, přetrvává i přesto, že Meghan a princ Harry už několik let žijí ve Spojených státech a od královských povinností odstoupili. Nízká ochota bývalých zaměstnanců veřejně vystoupit podle Lowa dokazuje, jak hluboké následky jejich zkušenosti měly.
Tajné vyšetřování či cenzura
V reakci na tehdejší nařčení zahájil Buckinghamský palác interní vyšetřování týkající se HR praktik. Výsledky šetření ale nikdy nebyly zveřejněny. Zůstala skryta také totožnost obětí, údajně právě kvůli obavám z Meghaniných reakcí. „Měl jsem k dispozici různé dokumentární důkazy. Viděl jsem věci, které ten příběh naprosto potvrzovaly. Měl jsem naprostou jistotu,“ dodal Low s tím, že článek byl postavený na ověřených podkladech.
Časté střídání zaměstnanců se páru nevyhýbá ani nyní, když už nejsou nijak spojeni s královskou rodinou a rozjíždí si vlastní podnikání. V červnu přišel magazín Hello s informací, že u nich skončili dva zaměstnanci zodpovědní za komunikaci s veřejností, krátce předtím odešli další dva lidé. A mělo jít o velmi schopné osoby s velkým přehledem ve svém oboru.
Celkově už mělo Harryho a Meghan opustit na 25 zaměstnanců, objevily se spekulace, že jde možná o způsob, jak snížit své náklady. Alespoň to pro RadarOnline tvrdil zdroj blízký jejich nadaci Archewell Foundation. Vzhledem k tomu, že jejich milionový kontrakt se Spotify již vypršel a kontrakt s Netflixem zřejmě nebude obnoven, je možné, že skutečně potřebují omezit své výdaje.
Incidenty, které vypluly na povrch
Podle dřívějších svědectví Meghan údajně v minulosti křičela na personál, včetně královského kuchaře, kvůli podezření, že její veganské jídlo obsahovalo stopy vajec. Údajně musela zasáhnout sama královna Alžběta II., která Meghan napomenula, aby „se k lidem chovala lépe“. Takových incidentů mělo být více a bývalí zaměstnanci je označovali za psychicky náročné.
Ačkoli se kauza na nějakou dobu dostala mimo hlavní pozornost médií, připomíná, jak kontroverzní osobností Meghan Markleová i nadále zůstává. Její obraz v očích veřejnosti je stále rozdělen – zatímco část lidí ji vnímá jako oběť nepřátelského prostředí britské monarchie, jiní ji vidí jako manipulativní osobu s problematickým přístupem k okolí.
