Herec Jiří Císler se humoru nebál. Byl to bavič, který dokonce byl ochoten předstírat svou vlastní smrt, jen aby se vyhnul manželství.

Jiří Císler byl nezapomenutelným hercem a režisérem, který vás okamžitě zaujal svým charakteristickým chraplavě-pisklavým hlasem, jenž snad nelze nijak napodobit. Herec se věnoval mnoha uměleckým profesím od herectví přes režírování až po hru na housle. „Mistr sarkasmu“ se mu přezdívalo, protože jeho humor byl pověstný a natolik černý, že jednou dokonce předstíral svou vlastní smrt. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na jeho kariéru i osobní život.

Herec, který na sebe dokázal strhnout pozornost

Bavič každým coulem, přesně to byl herec Jiří Císler, který se narodil s talentem snad pro cokoli. Na co sáhl, to mu šlo. Byl hercem, režisérem, hudebníkem, komikem, dramatikem i bavičem. Původně začínal jako houslista a režisér opery, operety a činohry, a to v divadle Semafor, ABC i Ateliér. Herecké vlohy se u něj projevily až v 70. letech, kdy si ho v divadle všimla televize a dostal svou první roli vlezlého inženýra Voženílka v seriálu Inženýrská odysea. Tím se mu otevřely dveře do světa televize.

Jiřího Císlera si můžete pamatovat z mnoha krásných hereckých rolí, v nichž vždy uměl upoutat pozornost diváků, zmiňme například snímek Anděl s ďáblem v těle, seriál Návštěvníci nebo celou řadu pohádek, například Za humny je drak, kde si zahrál postavu krále, nebo třeba Co takhle svatba, princi. Jeho hlas provázel děti ve Studiu Kamarád nebo si ho mohly zamilovat v Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni. Dále daboval animovanou postavu v pohádce pro děti Šmoulové, kde namluvil jejich největšího nepřítele Gargamela.

Pověst svůdníka

Co se týká žen, přestože by to nikdo nečekal, Císler si celkem zdatně pěstoval pověst svůdníka. Když se zakoukal do ženy, byl ochoten udělat snad cokoli, jen aby ji získal. To dokazuje i fakt, že o 30 let mladší kolegyni z divadla, která ho naprosto uhranula, slíbil manželství. Jenže později se svého slibu zalekl, tak raději fingoval vlastní smrt a poslal oznámení o svém úmrtí. S dívkou se nakonec o rok později rozešli a každý si našel jiného partnera, s nímž vstoupil do svazku manželského.

Před oltářem stál Císler hned dvakrát. Nejdříve si vzal Boženu Havlíčkovou, sólistku z divadla v Karlíně, s ní měl dcery, dvojčata. Po rozvodu se zakoukal do zmíněné mladší kolegyně, s níž se však manželského svazku zalekl, a poté si vzal Magdalénu, s ní měl dceru Zuzanu. Ta s ním zůstala až do jeho smrti.

Sám si napsal parte

Nicméně, když jeho život ovládla zákeřná Alzheimerova choroba a sám herec už věděl, že nad touto nemocí nemůže zvítězit, napsal si své vlastní parte. Požádal svou manželku Magdalenu, aby po jeho smrti všem rozeslala smuteční oznámení, kde stálo: „Tak prej jsem umřel! Já, milovník života a radosti, kterej vás režíroval, hrál s vámi i vám, já lidma zbožňovanej i nenáviděnej, obdivovanej i zapomenutej, ale vždycky svůj. Těžko tomu věřit, že je čas na poslední Sešlost.“

Zdroj: Autorský text, ČT24, ČSFD, Prima Ženy, ČeskýRozhlasDvojka