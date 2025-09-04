Herec Jaroslav Sypal přiznal, jak vysoký je jeho důchod. Také dodal, že je rád za stálý přísun práce, jinak by z penze nevyžil.
Herec Jaroslav Sypal na konci srpna oslavil 67. narozeniny a již je zasloužilým důchodcem, který je však stále pracovně aktivní. Je hercem převážně komediálních rolí, ale věnuje se i psaní divadelních her a písní. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak výši své penze hodnotí a na čem momentálně pracuje.
Legendární poručík Hrubec
Jaroslav Sypal se proslavil komediální rolí poručíka Hrubce v trilogii Byl jednou jeden polda s Ladislavem Potměšilem v hlavní roli majora Maisnera. V prvním dílu nejdříve působil jako policista, který neumí do pěti počítat, ale ve druhém už usedl do křesla ředitele policejní akademie a rozhodl se svého největšího soka (jak v práci, tak i v lásce), tedy majora Maisnera zneškodnit. Objevil se také ve filmu Jak ukrást Dagmaru a v pohádce Lotrando a Zubejda. Letos by měl přijít do kin také nový snímek Filman, v němž si Sypal rovněž zahrál.
Přestože se zdá, že se jedná o jeho jedinou uměleckou tvorbu, není tomu tak. Má vlastní divadlo a napsal hned několik divadelních her a také hodně povídek. Jak o sobě jednou sám řekl, je pozorovatelem života, rád sleduje historky, které píše sám život. On je pak už jen převede na papír. Své umělecké počiny pak rád sdílí se svými studenty. Vyučuje totiž ještě na Mezinárodní konzervatoři. Dlouhých 20 let pracoval také jako režisér v dabingu.
Musí se otáčet
Podle všeho se zdá, že Jaroslav Sypal měl vždy práce až nad hlavu a odpočinek by si skutečně zasloužil. Ovšem i když je už ve starobním důchodu, není to možné. „Můj důchod nedosahuje ani 19 000, ale nestěžuju si, protože jsem stále činorodý a vydělávám si jinde. Výše důchodů v ČR adekvátní není, ač současní vládci, které jednou důchod teprve čeká, národu tvrdí, že ano,“ uvedl v rozhovoru pro CNN Prima News.
Přestože svou práci miluje a je vděčný, že ji může stále vykonávat, dělá ji nejen z lásky, ale i proto, že musí. „Jen z té částky, co mám já, nelze vyžít! Zaplatil bych byt a další poplatky a musel bych omezit stravu na rohlíky a suchý chléb s vodou. Na případné máslo by už nezbylo,“ dodal herec.
