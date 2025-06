Herec David Švehlík nezasvětil život Bohu, jak původně plánoval, ale herectví. Teď je podruhé ženatý a je trojnásobným tatínkem.

Herec David Švehlík po neúspěšném manželství s Jitkou Schneiderovou na lásku nezanevřel. Nyní je podruhé ženatý s krásnou Vendulou, která sice s českým showbyznysem nemá nic společného, nicméně její povolání je velmi důležité. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jaká cesta dovedla Davida Švehlíka k jeho současné ženě.

Málem se neoženil nikdy

David Švehlík byl za svůj život dvakrát ženatý, nicméně málem nedošlo ani na jedno z manželství. Jeho cesta totiž zpočátku směřovala zcela jinam, svůj život chtěl zasvětit Bohu. Původně totiž studoval teologii a netoužil po ničem jiném než se stát knězem. Absolvoval jeden ročník teologického semináře v Litoměřicích a následně dokonce jeden rok navštěvoval Lateránskou univerzitu v Římě. Od této myšlenky ale později upustil a po vzoru svého otce se pokusil o herectví. Za což byli jeho rodiče velmi rádi. Nápad stát se knězem se u nich nesetkal s příliš velkým nadšením.

Jeho život mohl být úplně jiný. Nepotkal by svou první lásku, Jitku Schneiderovou, s níž se seznámil právě v divadle. Dokonce spolu mají dceru Sofii Annu. Byla to láska jako trám a Švehlík od lásky k Bohu přesedlal k lásce ke Schneiderové, o níž si myslel, že s ní stráví zbytek život. Jenže osud měl trochu jiné plány, Schneiderová se zakoukala do jiného a k rozvodu došlo v roce 2012, i když se pár rozešel už o 3 roky dříve.

Uzdravila mu zlomené srdce

David Švehlík se však nad ztroskotaným manželstvím nehroutil příliš dlouho. Potkal sympatickou Vendulu, učitelku na základní škole, s níž brzy navázal vztah. Přestože se veřejnosti dlouho stranili a herec nechtěl prozrazovat totožnost své nové lásky, vše se změnilo v roce 2014, společně vyrazili na předávání filmových cen Český lev. O rok později byla svatba, intimní církevní obřad.

Díky Vendule Švehlíkové se z herce stal trojnásobný tatínkem, Vendula mu porodila dva syny. Ani Švehlík, ani jeho žena nejsou zrovna party typy, rozhodně nevymetají jeden večírek za druhým. Raději se věnují svým profesím a rodině. Dodnes do společnosti příliš nechodí, když už se tak stane, zpravidla se jedná o akci, jako je například slavnostní premiéra minisérie Studna, kde Švehlík hraje jednu z hlavních rolí, nebo premiéra filmu Fentasy.

Zdroj: Autorský text, Wikipedia, Prima Ženy, Super, Expres