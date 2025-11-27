Zpěvačka a herečka Heidi Janků patří mezi stálice české hudby. V posledních letech se svěřila se zdravím i životem po smrti manžela.
Talentovaná Heidi Janků i po své šedesátce stále koncertuje a udržuje se v perfektní kondici, kterou by jí leckterá mladice mohla závidět. Zpěvačka, známá hity jako Až do nebe nebo Láska bláznivá, oslavila 23. listopadu své 63. narozeniny, a přitom se nebojí mluvit o osobních výzvách, které ji život přinesl. Právě na ty jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.
Zdraví a každodenní pohoda
Heidi Janků se v posledních letech léčí s onemocněním tlustého střeva a podstupuje biologickou léčbu. „Jsem na bioléčbě, jsem hlídaná a cítím se výborně,“ prozradila zpěvačka pro Prima Ženy. Velký význam v tom, že se dobře drží, přikládá pohybu a kontaktu s přírodou. „Mám psa už osm let a chodíme spolu každý den na dlouhé procházky. Zeleň, čerstvý vzduch, klid – to je pro mě nejlepší způsob, jak si udržet pohodu,“ svěřila se.
Opatření ohledně zdraví bere s humorem, zároveň si ale váží toho, že na tom není hůře. Svou lékařku označila za „anděla strážného“, který jí pomáhá zvládat těžké chvíle. Její přístup k životu je hlavně o optimismu, práci a drobných radostech. U ní to je hudba, procházky s pejskem a udržování domova v harmonii.
Život po Ivo Pavlíkovi a pohled na vztahy
Po smrti manžela Ivo Pavlíka, s nímž prožila dlouhých 36 let, se Heidi Janků naučila dívat na vztahy s nadhledem. „Randíčka občas probíhají, ale že by přeskočila jiskra, to ne. Možná už ti dobří chlapi vymřeli,“ přiznala zpěvačka s úsměvem pro eXtra. Připouští, že by případně zvolila nejspíše mladšího partnera, než je ona sama, ale o další svatbě zatím neuvažuje. „Vždy jsem se řídila heslem: nikdy neříkej nikdy,“ dodala.
Hudba tak zůstává jejím hlavním životním pilířem. Spolupracuje s Adamem Pavlíkem, synem Věry Špinarové, a jejím manželem Ivošem. Jejich společné koncerty pak srandovně nazývá „Pavlík family“. „Adam má skvělou energii a já se od něj pořád učím,“ dodala Heidi.
Co se týče bydlení, už přes 20 let žije v domě v pražské Uhříněvsi, který koupila s manželem v roce 2002. Po jeho smrti se rozhodla ho zrekonstruovat, investice dosáhla 600 tisíc korun. „Říkala jsem si, že když už se do toho pustím, musí být všechno jiné než předtím,“ uvedla. Přemýšlí však i o menším bydlení, ale zahrada a klidné zázemí ji stále lákají.
Kdo je Heidi Janků
Heidi Janků, vlastním jménem Heidi Hantlová, se narodila 23. listopadu 1962 v Ostravě. Začala zpívat v 80. letech a rychle prorazila do české popmusic. Vystupovala nejen sólově, ale i v televizních show a muzikálech. Je známá hlavně svým výrazným hlasem. V soukromém životě je otevřená a ráda se směje.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, PrimaŽeny, eXtra, Instagram Heidi Janků