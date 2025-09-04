Petr Novotný si prožil velmi náročné období a musel řešit spoustu zdravotních problémů. Odešel proto z televize a teď se plně soustředí na své zdraví.
Bavič Petr Novotný patřil v jednu dobu mezi nejvýraznější tváře českého showbyznysu, které jsme mohli vídat na televizních obrazovkách téměř každý den. Pak ale přišel zlom, Novotný se v televizi přestal objevovat a chvilku se zdálo, jako by z ničeho nic kompletně zmizel. Co dnes oblíbený bavič dělá a co stálo za jeho zmizením z televizních obrazovek?
Kam zmizel Petr Novotný
Petr Novotný je sice známý jako televizní bavič, ale ve svém životopise toho má mnohem více. Je mimo jiné znám také jako dramaturg, spisovatel, herec a scénárista. Za svou kariéru hrál hned v několika filmech a moderoval desítky pořadů, počínaje tituly jako Novoty nebo Dobroty. Pak ale přišel zlom a ze dne na den zmizel z televizních obrazovek. Nakonec se ukázalo, že za to mohou zdravotní problémy.
Nejdříve přišla cévní mozková příhoda, pak mu v roce 2016 selhaly ledviny. Aby toho nebylo málo, hned další rok musel řešit problémy s močovým měchýřem. Poté prodělal infarkt, měl problémy s hrtanem a dokonce skončil v umělém spánku poté, co prodělal celkové selhání organismu. Odejít z televize tak bylo dobrým rozhodnutím a dnes všemi známý herec snaží nestresovat, nepřepínat se a užívat si chvíle klidu. Ty si dopřává ve svém domě v Řeporyjích, na který šetřil spoustu let.
Jak dnes žije
Petr Novotný strávil velkou většinu života v podnájmech, až si nakonec jednoho dne řekl „dost“ a rozhodl se, že si splní sen – pořídit si dům. Začal tedy šetřit a nakonec si pořídil v Řeporyjích pozemek čítající sedm set metrů čtverečních. Ten ho v té době vyšel na 4 500 Kč. Pak přišel čas na další šetření – tentokrát na dům, který se měl v následujících letech na jeho pozemku postavit.
No a zatímco spousta lidí by s výstavbou počkala na chvíli, kdy budou mít všechny potřebné finanční prostředky, Novotný si nechal dům postavit kousek po kousku. Výstavba započala už v roce 1972 a dům byl k nastěhování až v roce 1980. Bylo to však jako na zavolanou – bavič totiž během výstavby poznal svou budoucí manželku a právě s ní pak v domě prožil svou první noc.
Za téměř půl století dům prošel mnoha úpravami a změnami. Novotný sice nikdy nepatřil k těm, kteří by sami vzali do ruky nářadí, ale mohl se spolehnout na svou ženu Miroslavu. Dnes je z něj dvoupatrový dům s ložnicí, kuchyní, obývacím pokojem, šatnou, dvěma kuchyněmi, dvěma koupelnami a také pracovnou. „Je to velká výhoda. Nikam nemusím. Můžu pracovat v klidu a pohodlí přímo z domova,“ radoval se tenkrát, když své bydlení popisoval.
