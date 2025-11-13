Prezidentský pár nezapomněl na Den válečných veteránů a uctil památku těch, kteří bojovali za svobodu naší země. První dámě to velmi slušelo.
Manželka českého prezidenta Eva Pavlová je jakožto první dáma logicky často v hledáčku módních kritiků. Vzhledem k tomu, že se pravidelně účastní společenských událostí, jež si žádají určitý typ oděvu, volba jejího outfitu je jedním z hlavních témat nejen médií, ale i nejrůznějších hejtrů. Tentokrát ale nebylo co kritizovat, v Den válečných veteránů všem vyrazila dech. Prezidentskému páru to nesmírně slušelo.
Připomínka boje za svobodu
Prezident Petr Pavel na svých sociálních sítích připomněl v Den válečných veteránů odvahu a službu lidí, kteří se nebáli postavit za svobodu a bezpečí naší země. Kromě textu však připojil i fotografii se svou manželkou. Pochvalné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat a prezidentův příspěvek byl okamžitě zaplaven chválou.
„Květy vlčího máku jsou nejen symbolem vděku a úcty, ale také způsobem, jak můžeme podpořit ty, kteří nasadili svůj život pro dobro naší země. Právě sbírky Vojenského fondu solidarity nebo organizace Post Bellum pomáhají válečným veteránům i jejich blízkým a uchovávají příběhy hrdinů, jejichž jména a činy nesmí být zapomenuty,“ uvedl mimo jiné k fotografii prezident.
Neskutečně jim to slušelo
A právě květ vlčího máku měla první dáma zasazený v klopě béžového saka, pod nímž měla rolák krémové barvy. Delší blond vlasy s ofinou sčesanou na stranu jí dodávaly mladistvý a ležérní vzhled. „Krásní jste. Moc vám to oběma sluší,“ stálo v jednom z mnoha komentářů. „Hrdost na prezidentský pár,“ bylo uvedeno v dalším. „Jste tak krásní,“ mluvil za vše jiný komentář.
Prezidentský pár má v těchto dnech za sebou návštěvu Karlovarského kraje, kam vyrazil do přírodní rezervace Soos u Františkových Lázní. V tomto lázeňském městě také proběhla debata s občany, v Karlových Varech navštívil Moser, podívat se byl i v Pramenech a nezapomněl ani na studenty středních škol, s nimiž debatoval v Sokolově.
