Dcera Haliny Pawlowské dříve žila ve squatu, kde zasahovala i policie. Teď je rozvedenou paní, maminkou a podniká se svou matkou.
Dcera Haliny Pawlowské Natálie má za sebou skutečně zajímavou minulost, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Když se toužila osamostatnit, rozhodla se se svým partnerem pro život nomádů. Jednu dobu dokonce žila i ve squatu. Dnes už je ale všechno jinak, bývalá manželka TMBK se usadila a podniká společně se svou maminkou.
Do života jí nijak nezasahovala
Halina Pawlowská se svou dcerou Natálií vždy dobře vycházela, a to i v době, kdy život její dcery nebyl zrovna podle jejích představ. Nicméně potlačila tendenci mluvit jí do budoucnosti a rozhodla se jí nic nevyčítat. Natálie se toužila osamostatnit, což také skutečně udělala. Nicméně žádný návod, jak žít nedostala, ani pomocnou ruku. Ani to nechtěla. Tehdy měla o životě své představy.
Prožila si skutečně dobrodružné chvíle. Jeden čas dokonce se svým tehdejším partnerem Ivo Mathéem mladším skončila ve squatu na pražské Ladronce, kde musela zasahovat policie. Její matka se však nemusela nikdy příliš bát. Pravidelně byly v kontaktu a i když vedly každá jiný styl života, nic své dceři nevyčítala. Ačkoli by si pro ni představovala trochu jinou budoucnost. „Skoro jí to závidím! Byla bych sice šťastnější, kdyby už konečně dokončila střední školu a měla maturitu, ale snad i k tomu dojde,“ řekla tehdy spisovatelka pro Blesk.
Natálie se řídila heslem „nic neplánovat a čekat, co život přinese“. To, že squat, kde nějaký čas žila, skončil, pro ni nebyl žádný problém. Našla si jiné bydlení a jinou vášeň. S přítelem se přestěhovali do obytného náklaďáku a procestovali Evropu. Přesto, jak nádherně to zní, všeho se člověk jednou přejí. Natálie se vrátila a usadila.
Bývalý manžel TMBK
Když se Natálie vrátila, začala provozovat módní butik. Také poznala novou láskou. Nebyl jí nikdo jiný než slavný grafit a autor humorných koláží Tomáš Břínek přezdívaný TMBK. V roce 2021 se jim narodil syn Hugo a následně se vzali. Natálie nastoupila na rodičovskou dovolenou a zůstala doma s dítětem. Když se vrátila do pracovního života, rozjela společné podnikání se svou maminkou. Založily oděvní značku zaměřující se na univerzální střihy, které padnou každé ženské postavě.
Mezitím došlo u Natálie a TMBK k rozvodu. Stalo se tak během koronavirové pandemie. Nicméně bývalí manželé spolu dobře vychází. Společnou řeč nachází především kvůli svému synovi.
Zdroj: Autorský text, Blesk, iDNES, Maminka, Instagram Natálie Pawlowské