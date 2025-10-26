Bývalá hvězda seriálu Ulice Matyáš Valenta, kterého si diváci pamatují jako Františka Hrubého, dnes stojí za kamerou, místo před ní.
Matyáš Valenta se na televizní scéně objevil už jako malý chlapec, a jelikož hrál opravdu přirozeně, rychle si získal srdce sledujících. Redakce Osobnosti.cz si všimla, že dnes, po více než 20 letech od svých začátků, se jeho pracovní dráha ubírá jiným směrem. Z hocha, kterého si kdysi vybral samotný režisér Dušan Klein do seriálu Ulice, se stal dramaturg, producent a člověk, který svou budoucnost spojuje spíše s tvůrčí než hereckou stránkou filmového průmyslu.
Dětská hvězda z Ulice dospěla
V Ulici si Valenta prošel doslova životním vývojem. Z dětského Františka Hrubého, kterého adoptovali Anička a Bedřich Liškovi, se postupně stal dospělý muž, dokonce i otec. Seriálový scénář ho nakonec zavedl až do Nizozemska, kam se jeho postava přestěhovala kvůli synovi. Tím se uzavřela i jedna významná kapitola Matyášova života.
Valenta se s odstupem let na účinkování v seriálu dívá s vděkem, ale zároveň i s nadhledem. Uvědomuje si, že hraní v populárním seriálů mu sice přineslo mnoho zkušeností, ale ne úplně nutně záruku hereckého talentu. „Celou mou dětskou kariéru mi říkali, že můžu s hraním kdykoli skončit. Nikdy mě do toho netlačili,“ vzpomínal s pokorou pro iDnes.
Od odmítnutí k novému začátku
Zlom přišel ve chvíli, kdy ho nepřijali ani na DAMU, ani na FAMU. Nebral to ale jako prohru, rozhodl se jít zkrátka jinou cestou. „Herectví je nebezpečná profese, herci jsou jednoznačně neustále ohrožený druh. Krizová situace tomu samozřejmě napomohla, ale kdo zná pořekadlo „hladový jako herec“, jistě pochopí, že to je vlastně takový návrat ke kořenům,“ vysvětloval pro Blesk krátce po pandemii covidu-19. Matyáš vystudoval filmovou teorii na Univerzitě Karlově a začal se věnovat dramaturgii a produkci. Nakonec přišel na to, že ho toto naplňuje ještě víc.
Jeho první významnou pracovní zkušeností mimo herectví byla spolupráce s mezinárodním filmovým festivalem Juniorfest. Tam působí jako dramaturg, který se podílí na výběru filmů pro dětské a mládežnické publikum. „To je naprosto geniální, protože se dívám na filmy a pomáhám vybírat, které půjdou do programu,“ říkal dále v rozhovoru.
Kdo je Matyáš Valenta dnes
Dnes je Valenta součástí několika kreativních projektů. Spolupracuje například s filmovou přehlídkou České vize a podílí se na internetovém projektu Krotitelé draků, který vychází z populární fantasy hry Dračí doupě. Oproti svým hereckým začátkům působí v zákulisí, ale jeho práce má stále umělecký přesah.
Málokdo také ví, že Valenta je vášnivým fanouškem videoher a své záliby dokázal propojit se studiem. Jeho bakalářská práce na Univerzitě Karlově se věnovala adaptaci videoher do filmového prostředí, přičemž toto téma nabírá na čím dál větší popularitě i v Hollywoodu.
I když už netráví dny před kamerou, stále má dost práce. Snaží se dost spát, pravidelně se hýbe a udržuje svou mysl. Má totiž ten luxus, že nemusí úplně vše akutně řešit, ale může se nechat zkrátka unášet tím, co zrovna přijde. Což perfektně vystihuje jeho životní postoj.
