Felix Slováček nevydržel tlak posledních týdnů a zkolaboval na palubě letadla z Prahy do Brna. Musel být hospitalizován.

Nabitý program hudebníka Felixe Slováčka si vybral svou daň a slavný saxofonista musel být hospitalizován v nemocnici s podezřením na mozkovou příhodu, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili. Zkolaboval na palubě letadla při cestě z Prahy do Brna.

Muzikant je v jednom kole

Felix Slováček se po úmrtí své dcery Aničky Slováčkové pustil s vervou do práce. Nedokázal jen tak nečinně sedět a sám přiznal, že mu v jeho nejtěžším životním období pomáhá především práce a být ve společnosti lidí. „Nebýt práce a kamarádů muzikantů, kteří mě z toho dostávají aspoň v těch nejhorších okamžicích, nevím, co bych dělal,“ sdělil nějaký čas po smrti dcery pro Showtime. Slováček už stihl několik zahraničních cest, nedávno se dokonce vrátil z Turecka, kde ho zastihly extrémně vysoké teploty.

Nyní se chystal na narozeninovou oslavu zpěvačky Bobiny Ulrichové, ovšem na tu už nedorazil. Cestoval letecky z Prahy do Brna a na palubě se mu udělalo špatně. Záhy zkolaboval a musel být okamžitě převezen do nemocnice s podezřením na mrtvici. Nejdříve si myslel, že ho jen dostihla náročná návštěva Turecka, ale když se ani po chvíli jeho stav nezlepšoval, spíše se začal zhoršovat, bylo jasné, že je zle.

Mimo nebezpečí

Posádka ihned kontaktovala pohotovost a na letišti v Brně-Tuřanech už byl Slováček v rukou lékařů. „Dnes jsme zasahovali na letišti v Brně-Tuřanech u muže staršího ročníku, u kterého došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Ošetřili jsme ho mimo letištní halu na venkovním parkovišti. Poté byl naší posádkou transportován do Fakultní nemocnice u svaté Anny,“ uvedla Blesku mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Všichni se domnívali, že by příčinou hudebníkova kolapsu mohla být mozková příhoda, tu nakonec testy nepotvrdily.

Felix Slováčka před pár týdny oslavil již osmdesáté druhé narozeniny. Přestože celá rodina prožívá jedno z nejtěžších období, našel si čas alespoň na malinkou oslavu. „Je to jak blesk, hned je to pryč. Ale ano, měl jsem kolem sebe pár zajímavých přátel, krátce, ale ano,“ potvrdil pro Super a znova dodal, že se snaží udržovat aktivní. Každopádně je toho na jednoho člověka až příliš, není se proto čemu divit, že už to tělo neuneslo.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Super, Showtime