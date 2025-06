Felix Slováček mladší promluvil o své zesnulé sestře Aničce Slováčkové. I když je to víc jak dva měsíce, co navždy odešla, stále cítí její vůni.

Felix Slováček mladší, bratr nedávno zesnulé Aničky Slováčkové, se dlouho nevyjadřoval ke smutné události, která jeho rodinu postihla. Jak jsme však na Osobnosti.cz zaznamenali, nyní prolomil mlčení a uvedl, že Anička pro něj neodešla, je pořád s ním a pořád cítí její vůni.

Měli k sobě velmi blízko

Mezi Felixem a Aničkou byl věkový rozdíl 12 let, ovšem i přesto k sobě měli sourozenci velmi blízko. Panovalo mezi nimi klasické sourozenecké pošťuchování, ale také láska. Felix se o svou mladší sestřičku staral už od miminka, ochotně ji přebaloval, krmil i koupal. Zároveň jako starší bratr zastával i funkci jejího ochránce, stejně ovšem tak i toho, kdo ji uměl pěkně potrápit. Společně často vystupovali a už od dětství sdíleli lásku k hudbě a konzultovali spolu své hudební počiny.

Když 6. dubna letošního roku Anička vydechla naposledy a podlehla tak zákeřné rakovině, pro celou rodinu to byla obrovská rána. Všichni, včetně jejího staršího bratra, jí byli na její cestě za uzdravením obrovskou oporou a podporovali ji v jejím boji a snaze nemoc porazit. „My jsme si vzájemně oddaní. Když jde do tuhého, budou nakonec brácha a ségra vždycky spolu,“ říkala zpěvačka v Show Jana Krause v roce 2021, kdy na tom právě byla zdravotně velmi dobře.

Bohužel, mladá herečka a zpěvačka svou bitvu nakonec prohrála. Její rodiče, Dagmar Patrasová a Felix Slováček, prožívají od její smrti jedno z nejsmutnějších období svého života. V této době se však také stali předmětem pro hlavní titulky některých médií, nicméně Felix Slováček ml. mlčel a ke smutné události a situaci v rodině se nijak nevyjadřoval. To se však nyní po více jak 2 měsících změnilo.

Je stále se mnou

V rozhovoru pro Magazín Mladé fronty DNES se Felix Slováček ml. svěřil, že Anička jako by pro něj neodešla. „Ona tam na chalupě se mnou pořád je. Otevřu její pokoj a pořád Aničkou voní. Prostě tam sedím a ona v mých myšlenkách sedí vedle mě,“ uvedl smutně. Právě chalupa je pro celou rodinu místem, kde se událo mnoho milých rodinných setkání, plných vzpomínek, veselí, ale i klidu.

Foto: Nextfoto, Anna Julie Slováčková a Felix Slováček mladší na křtu CD Felixe Slováčka Nádherná láska

Vzpomínky na svou sestru si Felix udržuje také hraním její hudby. „Takže kde můžu, tam ji hrajeme. Písničky místo ní zpívá její nejlepší kamarádka Karolína Fišerová,“ uvedl pro Blesk hudebník. Stejně tak pokračuje v jejím odkazu a pomáhá onkologicky nemocným pacientům. „Teď je to na mně, abych nesl tuhle její pochodeň. Vím, že by si to Anička přála.“

Zdroj: Autorský text, Show Jana Krause, IDnes