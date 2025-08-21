Kdysi si nedovedla představit, že by opustila ruch velkoměsta. Dnes ale žije na vesnici a do Prahy by se prý už nikdy nevrátila.
Martina Viktorie Kopecká (39) není jen farářkou, ale také moderátorkou a autorkou několika knih, jako jsou například Zpověď farářky a Deník farářky. Mimo jiné má také vlastní webové stránky, které sdílejí stejný název jako druhá zmíněná kniha. Jak Martina žije, kolik vydělává prací farářky a proč se rozhodla odstěhovat z Prahy?
Z velkoměsta na vesnici
Martina žila dlouhou dobu v Praze, kde zároveň jako farářka působila v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Jak ale sama prozradila v podcastu VIP Eva Talks, jen z platu farářky by nájem nezaplatila. Jen pro zajímavost – podle Českobratrské církve evangelické se průměrná mzda farářů v ČCE za rok 2024 pohybovala okolo 43 500 Kč. Nájem za metr čtvereční v Praze přitom vychází v průměru na 405 Kč.
Finance však nebyly jediným důvodem, proč se nakonec rozhodla Prahu opustit. Se svou ženou Andreou Salome Kopeckou toužila po klidu a harmonickém prostředí. Proto se nakonec společně přestěhovaly do menšího domku za Prahou.
Domov, který se svou ženou Andreou sdílí, působí útulně už při vstupu. Dřevo, přírodní textilie a jemné tóny šalvějově zelené vytvářejí harmonické prostředí, které perfektně doplňují porcelánové hrnky, lněné ubrusy a také dlaždice z terakoty. „Vyzkoušela jsem si život i v bílých designovaných interiérech, kde pak nakonec člověka ruší i odložená lžička na kuchyňské lince. To není nic pro mě,“ prozradila tenkrát v rozhovoru pro Novinky, který se týkal právě jejího bydlení.
Srdcem domu se stala kuchyně
Jak sama ve zmíněném rozhovoru prozradila, je vášnivou kuchařkou, a právě proto je kuchyň její nejoblíbenější místností v domě. Klasická jídla byste u ní však ochutnali jen výjimečně – ve většině případů totiž ráda experimentuje s kořením a tradiční suroviny používá jen zřídka. Kuchyň je pro ni nejen místností určenou k vaření, ale také k odpočinku. Nachází se v ní pohodlné kanape se zásuvkami plnými polštářů a peřin, které kuchyni dodává domácký charakter.
Když Martina zrovna není v kuchyni, ráda tráví čas na zahradě. Jak popsala na svém blogu, začala pěstovat zeleninu a květiny. Plácek za domem pro ni tak není pouze zdrojem radosti, ale také obživy. V létě zde totiž dozrávají rajčata, papriky a bylinky, které často využívá při vaření. No a květiny? Ty z její zahrady dělají ještě krásnější místo a jak sama Martina popsala, má je natolik ráda, že jim dokonce dává jména. Bugenvilea Matylda či olivovník Olivia jsou takřka členy rodiny.
