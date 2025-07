Marek Ztracený musel řešit nepříjemný problém. Na jeho koncertu se vyskytl problém s občerstvením, lidé čekali v nekonečných frontách.

I na koncertu takového profíka, jako je Marek Ztracený, mohou nastat situace, které celou akci zkazí. Jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, znechucení fanoušci odcházeli z koncertu na pražském Výstavišti naprosto vyprahlí. Zpěvák se po dvou letech opět vrátil ke koncertování a jeho fanoušci mu evidentně zůstali věrní, protože s takovým návalem zřejmě pořadatelé nepočítali. Obrovský zájem se bohužel podepsal i na dlouhých frontách na občerstvení.

Na takový nával nebyli připraveni

Osobnost Marka Ztraceného opět přitáhla na koncert davy. Přestože byl nervózní a po 2leté pauze měl pocit, jako kdyby stál na pódiu poprvé, bylo evidentní, že se rozhodně neměl čeho bát. Jeho fanoušci mu zachovali přízeň a trpělivě na něj počkali. Po obrovském úspěchu v Edenu totiž Marek Ztracený vyhlásil pauzu, během níž se chtěl věnovat především rodině, zvláště svému synovi. Po dobu této pauzy společně cestovali a užívali si chvil otce se synem.

Nyní se Marek Ztracený vrací, ovšem jeho návrat byl trochu hořkosladký. Přestože ho jistě těšil neuvěřitelný zájem, na koncert dorazily tisíce fanoušků, během koncertu bohužel docházelo k situacím, kdy návštěvníci neměli co pít ani jíst, když neúměrně dlouhou dobu čekali ve frontách na občerstvení. „Fronty na nealko na dvě hodiny! Byly tam mraky malých dětí a lidem bylo špatně z horka,“ uvedl jeden z účastníků podle Blesku.

Marek Ztracený se na svém instagramu fanouškům omluvil a přeposlal vyjádření pořadatelů. „Jménem společnosti Rype, která měla na starosti stánky s občerstvením tento víkend na koncertech Marta Ztraceného na pražském Výstavišti, se upřímně omlouváme všem jeho fanouškům za neúměrné čekání ve frontách na nápoje. Situaci nám bohužel zkomplikovala technika i podcenění rozsahu akce. Nepřinášíme výmluvy – chybu bereme plně na sebe a slibujeme, že uděláme vše pro to, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo,“ uvedla na pravou míru společnost Rype.

Na jeho popularitě to nijak neubralo

Marek Ztracený se však nemusí bát. Přestože si svůj comeback možná představoval trochu jinak, na jeho popularitě mu to jistě nijak neubírá. Jeho fanoušci jsou si dobře vědomi, že on jako osoba neměl na organizaci této části koncertu žádný vliv. To zdůraznili i samotní pořadatelé.

Nicméně zpěvák nechce nechat nic náhodě a místo slavení po koncertu ihned začal situaci s dodavatelem řešit. I nadále s ním bude spolupracovat a věří, že nadcházející koncerty v Kutné Hoře a v Pardubicích již proběhnou bez problémů.

Zdroj: Autorský text, Instagram Marka Ztraceného, Blesk, Deník