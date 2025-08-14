Eva Pavlová prošla cestou od střeleckých soutěží a vojenských škol až po reprezentaci České republiky po boku prezidenta Petra Pavla. Nedávno ale zaujala i jinak, svým outfitem na Pražském hradě. Ten sice vyzařoval pohodlí, ale vyvolal diskuzi o délce kalhot i nečekané černé manikúře.
Eva Pavlová je jakožto první dáma pod drobnohledem veřejnosti i médií. Dalo by se skoro říci, že více pozornosti se upírá na její garderobu než na její podporu různých charitativních organizací či obecně sociálních oblastí. Při setkání s odborníky z řad onkologů na Hradě zaujala hlavně svými černými nehty. Na názor na její outfit a její činnosti jsme se na Osobnosti.cz zeptali i našich čtenářů.
Z armády do veřejného života
Eva Pavlová, rozená Zelená, se narodila v roce 1964 a vyrůstala v Jindřichově na Šumpersku. Už na gymnáziu v Šumperku projevovala vášeň pro střelbu, která ji nakonec přivedla na Vojenskou odbornou školu žen. Její ambice ji zavedly až k přihlášce na Vojenskou politickou akademii v Bratislavě. Po sametové revoluci z armády odešla, ale vojenské zkušenosti a disciplína jí zůstaly. Od roku 2022 působí jako zastupitelka v obci Černouček a o rok později se stala první dámou. V této roli se účastní kulturních, charitativních i politických akcí. Vždy ale zůstává věrná své povaze, přímočaré, spíše nenápadné a s důrazem na praktičnost.
Na konci července se prezidentský pár zúčastnil na Pražském hradě jednání o prevenci rakoviny slinivky. Eva Pavlová zvolila tmavě modré sako se zlatými knoflíky, bílé triko a dlouhé světlé kalhoty, k tomu tělové lodičky. Outfit působil uvolněně a elegantně, jen délka kalhot se stala předmětem kritiky, byly příliš dlouhé a dotýkaly se země. Překvapila také černou manikúrou, která u ní není obvyklá. Nad tím se řada lidí pozastavovala.
Nejen móda, ale i silné téma prevence
Kritika módy ale trochu zastínila samotný význam setkání. Na Hradě se totiž sešel prezidentský pár se zástupci z řad lékařů a odborníků právě na rakovinu slinivky břišní. Ta je v Česku třetí nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu a často se na ni přijde až v pokročilém stádiu, navíc je zde vidět narůstající trend v počtu případů. Pavlová s prezidentem udělili akci záštitu právě proto, aby se o prevenci více mluvilo. S tím souhlasila i většina našich čtenářů, které jsme oslovili s dotazem, co si o outfitu první dámy myslí.
„Já si na módní faux pas moc nepotrpím, spíš oceňuju, že první dáma přijde podpořit důležité téma.“ – paní Lenka z Olomouce.
„Paní Pavlová se obléká elegantně, třeba to není vždycky podle mého vkusu, jako třeba tyhle černé nehty, ale popravdě je hlavní to, že se snaží lidem pomoct a že má o ně opravdu zájem.“ – paní Jiřina z Prahy
„Styl je taky součástí reprezentace. Chápu, že chce pohodlí, ale jako první dáma má být vzorem i v tom, jak se obléká.“ – paní Petra z Hradce Králové
Zdroj: Autorský text, Hrad, Facebook Evy Pavlové