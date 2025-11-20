Manželka prezidenta Petra Pavla už mnohokrát prokázala, že má styl a umí dobře volit vhodné oblečení. A při oslavách 17. listopadu tomu nebylo jinak.
Ačkoliv na Národní třídě svého manžela Eva Pavlová nedoprovázela, navečer, při předávání ocenění v Národním divadle, už stála po jeho boku. A to v krásných zelených šatech s širokými rukávy. Na Osobnosti.cz musíme zhodnotit, že ve zvolené róbě vypadala velmi elegantně.
Den plný emocí
Den boje za svobodu a demokracii a zároveň Mezinárodní den studentstva si v naší republice připomínáme každoročně dne 17. listopadu. Právě tento den se nese ve znamení velkých oslav a akcí, na něž přijíždějí i vysoce postavení státní činitelé a prezident. Petr Pavel měl přitom letos program opravdu hodně nabitý. Vždyť už v devět hodin dopoledne se objevil na Národní třídě, jak psal portál IDnes.
Přítomnost prezidenta vyvolala vlnu reakcí, ačkoliv většina byla pozitivní, ozvaly se i negativní pokřiky. Sám Petr Pavel, který na náměstí dorazil bez své manželky Evy, přitom řekl, že ačkoliv svátek 17. listopadu vyvolává protichůdné reakce, vždy se na něj těší a nepovažuje za správné, aby někdo někomu určoval, jak se v daný den cítit. A dodal, že zloba, závist a zášť v české společnosti ještě nepominuly.
Paní prezidentová ve slavnostní róbě
Manželka se k Petru Pavlovi přidala až večer v Národním divadle, kde se předávaly Ceny Paměti národa, jež uděluje nezisková organizace Post Bellum. Ta se zabývá zaznamenáváním a archivací vzpomínek pamětníků významných historických událostí. Prezidentský pár pak v lóži přivítala moderátorka večera Daniela Brzobohatá. V divadle se kromě nich objevila se svým partnerem i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. I přesto, že 17. listopad je rovněž slovenským svátkem, letos poprvé na něj lidé neměli volno a museli do práce, jak uvedl portál Super.
Příběhy lidí, kteří se postavili totalitě, představují sdílený odkaz českého i slovenského národa. Rád jsem se setkal se Zuzanou Čaputovou na okraji předávání Cen Paměti národa, které dávají Dni boje za svobodu a demokracii hlubší význam a připomínají nám, jak důležité je chránit… pic.twitter.com/wIJec3LQlU— Petr Pavel (@prezidentpavel) November 17, 2025
Slovenská prezidentka dorazila v černé róbě zajímavého střihu se sukní posetou bílými střípky. Eva Pavlová pak zvolila šaty jednoduchého, ale velmi elegantního střihu s širokými rukávy. Jejich saténový vzhled s tmavě zelenými odlesky pak perfektně ladil k modrému saku s modrou kravatou, kterou zvolil Petr Pavel.
Zdroje: Autorský text, SíťXPetraPavla, IDnes, Hrad, PražskýDeník, Super