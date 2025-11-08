Výběr nového předsedy Sněmovny některým nesedl. Dosluhující ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nešetřila kritikou vůči hnutí ANO.
Volba nového vedení Sněmovny přinesla změny, co se týče rozložení sil, ale vyvolala i spoustu reakcí a emocí. V redakci Osobnosti.cz jsme zaregistrovali, že nejostřejší reakce přišla z tábora občanských demokratů. Eva Decroix, dosavadní ministryně spravedlnosti, se na Facebooku pustila do hnutí ANO, které podpořilo kandidaturu Tomia Okamury (SPD) na předsedu Poslanecké sněmovny.
Politická přestřelka po volbě předsedy
„Gratuluji poslancům ANO k volbě trestně stíhaného týpka s fašistickou rétorikou a nenávistí k menšinám do pozice předsedy Poslanecké sněmovny. Ale logikou kolegyně Malé se jistě v této funkci napraví a stane se z něj čestný člověk. Tento pohled na spravedlnost mne ještě nenapadl – že místo trestu dostanou tihle nenávistní hejtři důležitou ústavní funkci za odměnu,“ napsala Decroix na Facebooku.
Zatímco ona nešetřila ironií, Tomio Okamura po svém zvolení zdůraznil, že chce přinést do dolní komory klid a o trochu kultivovanější prostředí, jak uvedl web ČT24. Předsednické křeslo získal díky 107 hlasům a spolu s ním byli zvoleni i místopředsedové Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé). Neuspěli naopak Jan Skopeček (ODS) a Olga Richterová (Piráti).
Současně s volbou vedení Sněmovny podala demisi vláda Petra Fialy (ODS), která po ustavující schůzi kabinetu splnila svou ústavní povinnost. Prezident Petr Pavel by měl demisi formálně přijmout a pověřit ministry, aby dočasně vykonávali své funkce, dokud nebude jmenována vláda nová.
Fialův kabinet končí, Babiš vyjednává o nové vládě
O budoucí podobě vlády nyní jedná předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Jednání probíhají s SPD a Motoristy, tedy se stranami, které v posledních týdnech ukazují sílící spolupráci. Fiala na tiskové konferenci uvedl, že jeho vláda předává zemi v lepším stavu, než ji převzala, a poděkoval kolegům za spolupráci.
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura zároveň upozornil na problematické momenty kolem nového kabinetu. Zmínil zejména přetrvávající střet zájmů Andreje Babiše a fakt, že doposud nebyla představena jména budoucích ministrů.
Právnička, která se nebojí jít proti proudu
Eva Decroix, původem z Havířova, je právnička s francouzskými kořeny, která se do politiky dostala díky své aktivitě v ODS. Dlouho působila jako expertka na legislativu a lidská práva, později se stala poslankyní a nakonec ministryní spravedlnosti. Proslula přímým stylem a schopností rychle pojmenovat problémy.
Během působení ve vládě čelila několika kontroverzím. Kritiku vyvolalo například její rozhodnutí nechat projít návrh, který by mohl omezit přístup veřejnosti k soudním dokumentům. Někteří právníci ji také obviňovali z přílišného „aktivismu“ a snahy moralizovat politiku.
Zdroj: Autorský text, ČT24, IRozhlas, Wikipedie, Facebook Evy Decroix