Erika Stárková se rozhodla poprvé promluvit o konci vztahu s otcem své dcery. Pár už sice netvoří, ale jako rodiče stále fungují společně.
Herečka Erika Stárková tvořila od roku 2020 pár z peruánským umělcem Césarem Chunkem. S tím se seznámila při procházce po náměstí Jiřího z Poděbrad, kde tehdy prodával šperky. Padli si do noty a koncem roku 2021 se jim narodila dcerka Alma. Společně tvořili šperky, oblečení i hudbu. Nedávno se však rozešli. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak to mezi sebou mají a jak vyřešili péči o tříletou dcerku.
Kariéra a role maminky
Herečka Erika Stárková se proslavila třeba rolí v seriálu Most! nebo komedii Milion. Málokdo ale ví, že její umělecké cítění nekončí jen u herectví. Erika se totiž věnuje i hudbě. Zpívá a ovládá několik nástrojů, včetně klavíru, flétny a harmoniky. „Koncertuji průběžně na různých akcích. Veřejnost mě ale moc neuvidí. Povětšinou jde o privátní vystoupení, například na vánočních večírcích velkých firem. Další koncerty zatím naplánované nemám,“ prozradila Stárková Novinkám. Hudba je pro ni především odpočinkem.
Nedávno také uvedla na pravou míru, jaký má vlastně teď vztah s otcem své dcery. „Nejsme partneři, ale jsme spíš rodiče a kamarádi, kteří vychovávají dítě, s tím, že on tady nežije, já vlastně s dcerou žiju sama a on žije ve Švýcarsku, ale jezdí sem,“ uvedla Stárková v rozhovoru na Frekvenci 1. Přestože to není vždycky úplně jednoduché, Erika zdůrazňuje, že o dcerku Almu se partner nepřestal zajímat. Přestože je to náročné, herečka se snaží zvládat jak práci, tak i roli maminky, jelikož je její dcera Alma stále ještě velmi malá. A vzhledem k tomu, že otec Césár žije mimo Česko, musela se Erika efektivně naučit zorganizovat svůj den a zajistit, aby měla Alma stabilní a harmonický domov.
Erika Stárková se narodila v roce 1982 a od studií se věnovala herectví. Vystudovala hereckou konzervatoř a postupně se prosadila v divadle i televizi. Vedle herectví je aktivní i v hudební branži. Pravidelně vystupuje na firemních akcích a soukromých koncertech. Jako žena je otevřená a ráda mluví i o osobních věcech, aby ji lidé více pochopili.
Rodičovství po rozchodu
Přestože Erika a Césár už spolu nejsou, snaží se udržet poklidný režim kvůli Almě. Jejich vztah je nyní založený na přátelství a vzájemném respektu vůči sobě, což je podle herečky zásadní pro stabilní výchovu dítěte. Erika se zároveň snaží poskytnout dceři co nejvíce kulturních a uměleckých podnětů.
Tento model, co praktikují, se odborně nazývá tzv. ko-rodičovství (co‑parenting). Dle odborníků je toto po rozchodu rodičů nejlepší volbou, pokud to jde zajistit. Otevřená a respektující komunikace mezi rodiči, i když už nejsou partneři, totiž pomáhá dětem cítit se bezpečněji a snižuje počet konfliktů, uvádí Psych Central.
Je klíčové respektovat role, které rodiče mají, a snažit se udržovat podobný přístup v péči o dítě. To znamená mít jasný rodičovský plán, domluvit si pravidla a harmonogram, a zároveň spolu spolupracovat při předávání dětí a důležitých rozhodnutích. Spolupráce mezi rodiči po rozchodu navíc ovlivňuje i jejich vlastní spokojenost v životě. Bohužel, ne vždy toto rodiče po rozchodu či rozvodu dovedou.
