Pro Elišku Balzerovou je rodina doslova svatá. Manžel Jan, děti i vnoučata žijí dokonce všichni v jednom domě.
Naše herečka Eliška Balzerová oslavila krásných 50 let manželství s producentem Janem Balzerem, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Mají spolu dvě děti – syna Jana a dcerku Adélu, které vychovali s náležitou láskou a péčí. Pro Elišku byla rodina vždy tím nejdůležitějším v životě. S Janem vybudovali domov, kde je bezpečno, veselo a všichni se respektují. Jejich vztah trvá tak dlouho nejen díky hereckému a tvůrčímu zanícení, což mají společné, ale i díky vzájemnému pochopení a komunikaci.
Vícegenerační bydlení jim dává smysl
Balzerovi žijí jako jedna velká rodina pod jednou střechou. Adéla, divadelní dramaturgyně, bydlí v prvním patře, Eliška a Jan obývají druhé a syn Jan si postavil půdní vestavbu. Pro zajímavost – velmi podobně to má zařízené třeba i Iva Janžurová s dcerami. Rodinné soužití funguje podle Balzerové parádně. „Po letech zkušeností mohu říct, že je to dar i výhra. Každý má svůj prostor, když máme chuť být spolu, třeba zajít na kus řeči, můžeme. Když ne, svoje soukromí respektujeme. Ale největší štěstí je, že můžeme každý den vidět naše čtyři vnoučata, sledovat, jak rostou, povídat si s nimi,“ řekla před časem Balzerová pro iDOBNET.
Eliška a Jan oslavili loňské kulaté výročí svatby na Karlštejně, kde si slíbili lásku „v dobrém i zlém“. Pro Český rozhlas řekla, že se půjdou na místo podívat, ale obřad opakovat nebudou. „Jenom se tam projdeme, zavzpomínáme a zopakujeme, co jsme si slíbili,“ uvedla. Pro herečku je manželství v životě základním pilířem, cítí v něm stabilitu, se kterou přichází i nadhled a smích, kterého prý ve vztahu nemají málo.
Producent Jan Balzer a herečka Eliška Balzerová
Jan Balzer, narozený 11. ledna 1941 v Praze, je český filmový a divadelní producent, příležitostně i herec. Během své kariéry spolupracoval na několika významných snímcích, například na známé komedii Vrchní, prchni, kde hrála jeho žena Eliška, a objevil se třeba i ve filmu S tebou mě baví svět (1982), kterou režírovala Marie Poledňáková.
Eliška Balzerová ztvárnila desítky rolí, přičemž diváci si ji pamatují díky jejímu kouzlu a energii, která ji provází už od absolventských let na JAMU. Dodnes je spojována s komediálními i dramatickými rolemi, například z filmů S tebou mě baví svět, Vrchní, prchni či seriálu Nemocnice na kraji města. Kromě umělecké práce je známá i svým dlouholetým angažmá v charitativních projektech a podporou kulturních institucí.
Dvojče ve vzhledu i ve vztahu
Je skutečně pozoruhodné, jak moc se dcera Adéla Šotolová a její matka Eliška Balzerová fyzicky i povahově podobají. Obě mají takový jemný úsměv, jsou přátelské a vystupují s elegancí jim vlastní. Dcera tak připomíná mladší variantu herečky. Veřejně obě přiznávají, že k sobě mají blízko. Adéla dříve řekla, že s maminkou mají vzájemné pouto, které je neskutečně silné.
Adéla po studiu dramaturgie na DAMU pracovala několik let jako šéfdramaturg v Divadle Na Fidlovačce a později přešla do Studia DVA. Kromě dramaturgie se věnuje i překladům her a literatury.
