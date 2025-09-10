Eliška Balzerová našla životní štěstí. S manželem oslavila 50 let od svatby a vychovali spolu dvě děti, na které mohou být náležitě pyšní.
Herečka Eliška Balzerová může být na své dvě děti, syna Jana a dceru Adélu, náležitě pyšná. Vždy se je snažila podporovat v činnostech, v nichž našli zalíbení, a vést je k zodpovědnosti. A vyplatilo se. Se svými dětmi má krásný vztah a je vděčná, že mohla být součástí jejich úspěchu. Se svými rodiči si tak blízko nebyla. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili především na její dceru Adélu.
Rodina je pro ni vším
Eliška Balzerová je od roku 1974 provdaná za producenta Jana Balzera, s nímž má syna Jana a dceru Adélu. Rodina pro ni vždy byla vším. Pokud by mělo dojít na rozhodnutí, zdali upřednostnit rodinu, či kariéru, Balzerová měla vždy jasno. Rodina na prvním místě. Svého malého syna si dokonce brávala i s sebou na natáčení kultovního seriálu Nemocnice na kraji města, kde ztvárnila jednu ze svých zásadních rolí, doktorku Čeňkovou. Nechtěla zmeškat první měsíce jeho života.
Pro své děti tady vždy byla, je a bude. Jsou pro ni vším a je ráda, že i v dospělosti, kdy už ji tolik nepotřebují, mají mezi sebou stále velmi vřelý a blízký vztah. Na své děti také může být náležitě hrdá, Jan se stal farmaceutem a Adéla se podobně jako její maminka našla v umělecké branži. Nicméně showbyznys jí nic neříká, uplatnila se jako dramaturgyně v divadle.
Adéla Balzerová (vdaná Šotolová) studovala filozofickou fakultu MU v Brně a následně získala magisterský titul v oboru Dramaturgie na pražské DAMU. V tomto oboru získala opravdu mnoho zkušeností, spolupracovala s celou řadou divadelních scén, například s A studiem Rubín, Jihočeským divadlem, Divadlem na Fidlovačce či Studiem DVA. Mimo dramaturgii se věnuje i překladům zahraničních her i prózy. Je vdaná za Jana Šotolu, jenž se rovněž věnuje překladům.
Neúplná rodina
Vřelý vztah k rodině u Elišky Balzerové zřejmě vzešel z jejího dětství. Když byla malá, doma nepanovala právě velká pohoda. Její rodiče se brali spíše z donucení než z lásky a také spolu vydrželi pouze krátce, tatínek se doma moc neangažoval a brzy došlo na rozchod, její maminka sbalila děti a odstěhovala se zpět na Moravu. Později se však její tatínek přece jen zajímat začal, takže si k němu vztah našla.