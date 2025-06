Herečka Natálie Holíková oznámila radostnou zprávu. Na svých sociálních sítích informovala fanoušky o nadcházejícím mateřství.

Herečka Natálie Holíková, Martina Dubovská ze seriálu Ulice, má pro své fanoušky radostnou zprávu. Se svým dlouholetým partnerem čeká miminko, jak jsme na Osobnosti.cz také zaznamenali. Svěřila se, jak těhotenství prožívá. A všechny diváky hlavně zajímá, co se stane s její postavou v seriálu.

S Martinou si je hodně podobná

Natálii Holíkovou můžete znát především z nekonečného seriálu Ulice, kde vás už nějaký ten pátek baví na televizních obrazovkách coby šéfkuchařka a provozní restaurace U Jindřicha, kterou převzala po své mamince, Kateřině Dubovské. Její postava je velmi výřečná, dominantní a rozhodně se jen tak ničeho nezalekne. Ostřílená kuchařka, která většinu života strávila v Itálii, se však po letech vrátila a zakotvila v Praze, kde začala pracovat u své maminky a poznala lásku v podobě starosty Jiřího Hložánka.

Úspěch a láska se jí naštěstí nevyhýbají ani v osobním životě. Ostatně se svou postavou Martiny toho má mnoho společného. Natálie pochází z Ostravy, takže rozhodně není zakřiknutou šedou myškou, která čeká někde v koutě. Umí se pořádně ozvat. Je si dobře vědoma své svérázné povahy a že to s ní občas není jednoduché, ale přesto se našel někdo, kdo ji umí zkrotit.

S hercem Petrem Urbanem, jehož můžete znát například z poslední pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko v roli prince Vítka, se Natálie seznámila, ještě když byla zadaná. Po rozchodu s bývalým přítelem se však znovu potkali a od té doby jsou spolu už čtyři roky. A nyní oznámili radostnou zprávu, že čekají miminko.

Nevolnostmi netrpí

Na Den dětí sdílela na sociálních sítích fotku, na níž její partner drží fotku z ultrazvuku a v pozadí je most s nápisem Pro koho nebo pro co bije tvé srdce? Natálie je v pátém měsíci těhotenství, ale nevolnosti se jí naštěstí vyhnuly. „Cítím se krásně, cítím se být obdarována. Zjišťuju, že tyhle věci jsou něčím zázračné,“ sdílela své pocity pro TV Nova. O rostoucí bříško se budou muset postarat tvůrci seriálu Ulice. Na obrazovkách zatím není nic vidět, ale brzy jistě bude. Natálie si bude muset dát pauzu od natáčení, ale sama uvádí, že by se ráda vrátila co nejdříve. Detaily o dalším ději v seriálu si však nechala pro sebe.

Zdroj: Autorský text, TV Nova, Instagram Natálie Holíkové, Extra