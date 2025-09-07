Jevany jsou obcí východně od Prahy, kde svůj domov našla řada předních českých osobností. Mimo jiné i Karel Gott a Karel Svoboda.
Obec Jevany je takové české Beverly Hills. V místě spadajícím do okresu Praha-východ žije 845 obyvatel a jedná se o obec, kterou si za svůj domov vybrala celá řada předních českých slavných osobností. Zmiňme například Karla Gotta či Karla Svobodu. Přestože už ani jeden z nich nežije, jejich luxusní nemovitosti v Jevanech stále stojí. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jaký osud tyto domy potkal.
Dvakrát koupil, dvakrát prodal
Luxusní vilu v Jevanech Karel Gott koupil poprvé v roce 1969. Bydlel v ní společně se svými rodiči, kteří byli vlastníky nemovitosti až do roku 1988, kdy ji zpěvák prodal firmě Narex, od níž ji zpět odkoupil v roce 1996. Nakonec se ji rozhodl znovu prodat, tentokrát v roce 2005, a to už definitivně, kontroverznímu podnikateli Janu Moťovskému. Ten zde založil Gottland, muzeum Karla Gotta, ovšem na pouhé 3 roky. V roce 2008 za záhadných okolností zmizel ve francouzském Nice.
V roce 2009 vdova po podnikateli vilu prodala. Od té doby je budova prázdná, ovšem stále udržovaná. Zůstala totiž k dispozici veřejnosti. Stal se z ní drahý hotel, kde za jednu noc zaplatíte zhruba 35 000 korun. Luxusní ubytování dostalo nový název Vila Zlatý Slavík a najdete zde 4 ložnice, stejný počet koupelen, jídelnu, vybavenou kuchyň, vinný sklípek a wellness centrum. Ve vile se může ubytovat až 20 hostů. Není možné si pronajmout pokoj, vždy jen celý objekt. V současné době je však objekt nabízen k prodeji.
Sousední vila chátrá
Zatímco bývalé bydlení Karla Gotta vzkvétá, o vile Karla Svobody se to rozhodně říct nedá. Tu postihl zcela jiný osud. Stojí jen kousek vedle a je místem, kde se slavný hudební skladatel rozhodl v roce 2007 sám ukončit svůj život. Dům postupně pohlcuje příroda a ani omítky už nejsou, co bývaly.
Zahrada jako zámecký park a interiéry v duchu šlechtických sídel jsou tak už zřejmě minulostí. V současné době jsou podle informací z katastru nemovitostí vlastníky vily syn Karla Svobody Petr Svoboda a jeho manžela Lucia Gažiová, přitom před necelými deseti lety ji nabízeli k prodeji. Zřejmě se vzhledem k její historii a vysoké ceně nenašel žádný kupec.
Zdroj: Autorský text, eXtra, Prima Living, Blesk, Katastr nemovitostí, Pinterest