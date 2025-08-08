Andrea Pomeje si v životě prošla nejen zářivými okamžiky, ale i těžkými zkouškami po boku Jiřího Pomeje. Jejich vztah zpočátku vypadal jako pohádka, postupem času se ale změnil v bolestnou realitu, která ovlivnila nejen je, ale i jejich dceru.
Když se Andrea Pomeje zamilovala do Jiřího Pomeje, všechno nejdříve působilo jako začátek něčeho krásného. Společné chvíle, svatba v exotickém Thajsku, narození dcery Aničky. Jenže život měl pro ně připravené jiné karty. To, co mělo být pohádkou, se časem proměnilo v těžkou realitu, kterou musela nést hlavně Andrea. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jaké zkoušky Andreu Pomeje čekaly a také co dělá dnes.
Ne vždy to vyjde, i když se snažíte
Jiří Pomeje byl známou tváří, ale také člověkem, který prožíval mnohé vnitřní boje. Neúspěšné podnikání, závislost na alkoholu, nemoc. To všechno si nesl i do vztahů. Jeho první manželství s Michaelou Kuklovou skončilo kvůli finančním problémům, druhé s Ivetou Bartošovou bylo poznamenáno jejím psychickým trápením.
Andrea přesto do vztahu vstoupila s otevřeným srdcem, i když zpočátku ani netušila, jak složitý partner ji čeká. „Potkali jsme se úplnou náhodou, když Jirka skákal do Vltavy. To byla taková kauzička s Michalem Davidem. Já jsem tam přišla s kamarádkou. No a on tam byl, a tak to začalo,“ popisovala pro SeznamZprávy s tím, že si je zpětně vědoma toho, že tehdy byla velmi naivní.
Vztah s Jiřím se proměnil ve velkou životní zkoušku. Když přišla rakovina hrtanu, Andrea stála při něm. Jenže nemoc i závislosti mění lidi. Zatímco Jiří bojoval, Andrea nesla každodenní starosti, vychovávala jejich dceru a zároveň živila celou rodinu.
Nejtěžší rozhodnutí přichází, když už nemůžete dál
Být partnerem někoho, kdo se pere s démony, je vyčerpávající. A když se zdálo, že nemoc je na ústupu, Jiří se opět obrátil k alkoholu. Andrea tehdy uvažovala o rozvodu, který nakonec nestihli. Jiří znovu onemocněl a jejich vztah už fungoval spíš na papíře než v realitě. Kvůli tomu, že ho chtěla opustit, sklízela nemalou kritiku.
„Dokážete si vůbec představit, jaké je to milovat člověka, který odmítá vaší pomoc? Jaké je to, když se s malým dítětem před ním musíte zamykat v pokoji a počkat, až vystřízliví? Jak je to těžký od takového člověka odejít, protože každé ráno je to zase ten úžasný, hodný, empaticky muž?“ popsala své pocity a zážitky bez obalu na svém Facebooku po manželově smrti.
Jedno z jejich posledních setkání popisovala Andrea Blesku jako hodinu v pekle. Hádky, výčitky, napětí. A u toho malá Anička. Po Jiřího smrti zůstalo hodně bolesti. Ale také prostor k uzdravení. Andrea prošla obrovskou proměnou. Z dýdžejky a mladé ženy, která stála ve stínu slavného manžela, je dnes sebevědomá žena, která ví, co chce, a nebojí se jít si za svým.
„Momentálně mám v sobě vnitřně vyřešené i věci s tím Jirkou. Jsem mu vděčná za všechno, i za to jméno, protože mi pomáhá a ulehčuje mi spoustu věcí. Beru ho jako značku. A vděčnost mám v sobě i za to, že se pořád držím na scéně,“ uvedla loni v rozhovoru pro IDnes. Hraje v Česku, ale i v zahraničí a na nedostatek práce si stěžovat nemůže. Také se podruhé vdala.
