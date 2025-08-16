Na první pohled nenápadná, uvnitř plná života a světla. Chalupa Michala Horáčka a jeho manželky Michaely prošla proměnou, která zachovala její tradiční kouzlo, ale přinesla pohodlí pro více generací pod jednou střechou.
V jižních Čechách, obklopená zelení a klidem, stojí chalupa, kde Michal Horáček tráví čas se svou rodinou. A sdílí ji nejen se svou ženou Michaelou a dcerou Julinkou, ale také s rodiči Michaely. Aby mohl dům sloužit více generacím, musel projít rozsáhlou rekonstrukcí. Nechybělo zateplení střechy, nová střešní okna ani přístavba, která propojila hlavní část se stodolou. Na výsledek a současnou podobu nemovitosti jsme se na Osobnosti.cz rozhodli zaměřit.
Srdcem domu jsou kachlová kamna
Podkroví dnes slouží nejen jako ložnice pro manžele, ale také jako místo pro hosty a prostor, kde může Michal pracovat nebo relaxovat na červeném gauči. Díky velkým oknům je tu spousta světla a výhledů, které podtrhují pocit otevřenosti. Přes moderní pojetí si interiér zachoval jemný rustikální nádech, který k chalupě patří. V přízemí zůstala společná světnice s kuchyní, prostor, kde se schází celá rodina.
Zde se modernizovala podlaha a kuchyňská linka, která nemá horní skříňky, je v dekoru světlého dřeva s tmavě šedou pracovní deskou, jež ladí s kachlovými kamny. Ta zůstala nedotčena a dodávají místnosti atmosféru, kterou nenahradí žádná nová technologie. Zadní část chalupy ukrývá dětský pokoj s francouzskými okny a proskleným stropem. Světlo tu hraje hlavní roli a propojuje interiér se zahradou i zrekonstruovanou stodolou. Prostě na všechny kouty se dostalo.
Kreativita, která domov oživuje
Michaela Horáčková, vystudovaná scénografka, vtiskla interiéru svůj rukopis. Sama navrhla řadu prvků a mnoho doplňků vyrobila ručně. Návrhy konzultovala s architekty, ale konečná podoba nese její osobní stopu. Prostor působí vyladěně, útulně a čistě, kombinuje hlavně bílou barvu se dřevem a skleněnými prvky. Koupelně vládnou oblé tvary, je zde oválná samostatně stojící vana a dvě kulatá zrcadla a ani tady nechybí dřevěné prvky.
U chalupy se rozprostírá velká zahrada, klidné útočiště, kde se dá posedět, grilovat nebo jen tak vyběhnout bosý do trávy. Francouzská okna z dětského pokoje umožňují volný přechod mezi domem a zahradou, takže v létě se se oba prostory přirozeně propojují. Chalupa není jen místo na víkend. Pro Horáčkovy je to plnohodnotný domov, který propojuje rodinu, dává prostor kreativitě a ukazuje, že i sto let starý dům může být moderní, útulný a živý.