Jitka Zelenková žije už více než 40 let v jedné z nejoblíbenějších lokalit v Praze. Pyšní se podkrovním bytem s nádherným výhledem.
Jen málokdo by řekl, že Jitka Zelenková nedávno oslavila své 75. narozeniny, ale ano, opravdu je tomu tak. Jak sama v některých rozhovorech popsala, za jejím perfektním vzhledem stojí především její rituály a většina z nich se odehrává v bytě na Vinohradech. Jak Jitka Zelenková bydlí a jaké jsou její každodenní rituály, které ji udržují v tak dobré fyzické kondici?
Jitka Zelenková má byt s terasou na Vinohradech
Jitka Zelenková je na české hudební scéně stálicí, stejně tak ale zůstává věrná svému bydlení. Již více než čtyři desetiletí totiž bydlí v podkrovním bytě na pražských Vinohradech. Ty jsou jako takové velmi vyhledávanou lokalitou, která nabízí blízkost k centru a zároveň dobré napojení na hromadnou dopravu. Kromě toho se z nich také obyvatelé snadno dostanou na hlavní silniční tahy, což Jitce vzhledem k častým cestám na koncerty značně vyhovuje.
Byt má terasu s krásným výhledem, jediným mínusem je absence výtahu do nejvyššího patra, takže si musí dát vždy před vstupem do bytu ještě krátké stoupání po schodech. Koneckonců, i to pak výrazně přispívá ke skvělé kondici, kterou si Jitka snaží držet. V rozhovoru pro Honzu Dědka a jeho pořad 7 pádů řekla, že má hned několik rituálů, které provádí každý den.
Většina z nich probíhá už po probuzení. Její den většinou začne snídaní, u které nesmí chybět teplá voda s citronem a zelený čaj vařený na šedesát až sedmdesát stupňů. Nesmí také chybět horká sprcha zakončená studenou na závěr. Teprve poté, co se jí takto podaří nastartovat svůj den, si uvaří kávu. Jak Jitka sama popsala, vše je především o klidu – nikam nespěchat a pořádně si užít ráno.
Dovolenou tráví v přírodě
Když Jitka nemá koncerty a netráví čas doma, většinou vyrazí do Skryjí na Křivoklátsku, kde stojí rodinná chata postavená jejím otcem. Dovolenou pak většinou tráví v přírodě, přičemž nejraději ze všeho má hory. Tak učinila také letošní léto: „Les, ticho, slunce, ta vůně všude. Prostě krása! Tohle miluju,“ prozradila na sociálních sítích, kde se zároveň pochlubila fotografií z maďarských termálů.
U fotografie z termálů se pak setkala s řadou pozitivních komentářů, přičemž spousta z komentujících obdivovala, jak skvěle na svůj věk Jitka vypadá. „Krásná paní Jitka a úžasný hlas, sametový hlas,“ napsala jedna z komentujících pod fotografii na Instagramu. „Vypadáte skvěle,“ přidala se další a ostatní chválou rozhodně nešetřili. Jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch – a Jitka Zelenková je toho jasným důkazem.
