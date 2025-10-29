Herec Jakub Štáfek našel životní lásku přímo během natáčení. S manželkou Dominikou je svedl dohromady seriál Specialisté.
Přestože se Jakub Štáfek v posledních letech objevuje na veřejnosti spíše sporadicky, jeho osobní život média stále zajímá. Sympatického herce a bývalého „Ládíka“ z Ulice svedla s jeho ženou Dominikou dohromady právě práce, a to konkrétně v seriálu Specialisté. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na jejich rodinný život.
Osudové setkání na place
„Dominika je teď na mateřské. Předtím pracovala jako make-up artistka, potkali jsme se během natáčení. Dneska už se do toho prostředí vracet nechce – a já ji chápu. Filmařský život není moc dobře slučitelný s rodinou,“ prozradil Štáfek otevřeně pro Novinky. Právě tato jeho schopnost chápat, co znamená náročná péče o dítě, Dominice imponuje.
Dominika dnes stojí spíš v pozadí, ale Jakub se netají tím, že je jeho největší oporou. Kromě manželství je spojuje i rodičovství. Mají spolu dvě dcery, Olívii a Jasmínku.
Těžká životní zkouška a síla rodiny
Život s dětmi ale přinesl i nečekanou zkoušku. Jejich mladší dcera Jasmína se narodila se závažnou diagnózou, a to spinální svalovou atrofií. „Naštěstí krátkou dobu existuje lék, který se nějakým způsobem aplikoval. Myslím, že se tomu říká genová terapie,“ svěřil se herec v podcastu Čestmíra Strakatého.
Terapie, o které mluví, patří mezi nejdražší na světě. Stojí kolem 50 milionů korun. Jde o léčbu přípravkem Zolgensma, který se podává pouze jednou, ale dokáže změnit osud dítěte. Díky rychlému zásahu a péči dnes Jasmínka může vyrůstat v kruhu rodiny bez nutnosti trávit většinu času v nemocnici. Štáfek a jeho žena se rozhodli prožívat tuto těžkou etapu v soukromí, daleko od objektivů.
Od divocha k rodinnému muži
Z mladého rebela, který dříve bavil bulvár svými zajímavými vztahy, se stal vyzrálý muž, který našel klid v rodinném životě. Dnes místo večírků tráví víkendy s přáteli a dětmi u vody. „Víkendy si chci držet pro rodinu, odpoledne být doma včas a ráno vodit starší dceru do školky, ale ne vždycky to všechno vyjde,“ přiznal.
Rád bere dcery i na cesty. S Olívii například vyrazil do Tanzanie nebo na Tenerife. „Snažíme se to střídat – chvíli s jednou, chvíli s druhou, chvíli všichni spolu,“ dodává Štáfek, který dnes působí jako muž, jenž našel rovnováhu mezi prací a osobním životem.
Vyšehrad aneb kult, který zrodil legendu
Jen málokterý český herec má na kontě takovou roli, jako Jakub Štáfek ve filmu a seriálu Vyšehrad. Postava Julia Lavického, sebevědomého a egocentrického fotbalisty, se stala doslova fenoménem internetu i popkultury. Projekt vznikl z původně recesistického nápadu, ale nakonec z něj vyrostl kultovní titul, který získal miliony zhlédnutí.
Natáčení Vyšehradu přineslo spoustu vtipných momentů, ale i profesní výzvy. Štáfek se kromě hereckého výkonu podílel i na produkci a spolurežírování, čímž potvrdil, že je mnohem víc než jen televizní tvář.
