Daniel Hůlka není příliš nadšen ze současného prezidenta České republiky Petra Pavla. Doslova uvedl, že mu je z jeho zvolení mdlo.
Je to sice k nevíře, ale najdou se i tací, kteří nesouhlasí se zvolením současné hlavy státu Petra Pavla. Zatímco během volebního období bylo zřejmé, že má Petr Pavel mnoho obdivovatelů, stejně tak po jeho zvolení byla většina občanů nadšena, že máme konečně v čele země reprezentativní osobu, jsou zde i tací, kteří jsou vyloženě znechucení. Patří mezi ně i některé veřejně známé osoby, například muzikálový zpěvák Daniel Hůlka. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co proti současné hlavě státu má.
Daniel Hůlka se umí ozvat
O zpěvákovi Danielu Hůlkovi je známo, že se nebojí veřejně vyjadřovat k situacím, v nichž se naše republika nachází. Poslední dobou o něm bylo nejvíce slyšet během koronavirové pandemie. Nezdráhal se dokonce napsat otevřený dopis tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi. „Zklamal jsi mě, Miloši. Zklamal jsi mě jako člověk. Zklamal jsi mě jako přítel. Ale to vlastně není tolik důležité, to je věc nás dvou a našeho končícího přátelství. Ty jsi mě však zklamal také jako prezident naší země, a to už vůbec není pouze naše věc,“ uvedl tehdy Hůlka.
Na základě Zemanova prohlášení, že by neschopným podnikatelům přál krach jejich provozu, Hůlka vrátil Medaili za zásluhy, kterou obdržel v roce 2016, a stal se velkým kritikem protipandemických opatření. Odmítal nosit roušku a na jedné z demonstrací na Palackého náměstí nazval Romana Prymulu „plukovníkem smrt“. Někteří jeho postoje podporovali, vysloužil si ale i značnou kritiku.
A již dříve kritizoval komunismus, na konzervatoři byl ve vedení stávkového výboru, byl na Národní třídě i dalších demonstracích. „Bohužel po revoluci jsme si mysleli, jak je fajn, že jsou komunisti v háji. A že teď nastoupí odborníci, kteří to tu povedou. A ti odborníci – pro mě ve velkých uvozovkách – to dovedli tam, kde jsme teď,“ komentoval dění v roce 2009 pro Novinky.
Má problém s minulým režimem
U Daniela Hůlky je evidentní, že je více než alergický na vše, co by mohlo souviset s totalitním režimem. Z toho důvodu je také nespokojen se současnou hlavou státu Petrem Pavlem, na jehož adresu se pro iGlanc vyjádřil velice ostře: „Pro mě je prezident Petr Pavel nepochopitelná věc. Poté, co jsme porazili komunismus, nám dělá prezidenta důstojník komunistické armády. Dělá se mi z toho mdlo. Lidi, jako je náš prezident, jsou to nejhorší, co vygeneroval komunismus.“
Pokud se teď sami sebe ptáte, zdali byl Petr Pavel zarytým komunistou, pak si připomeňme jeho minulost. Když v roce 1983 Petr Pavel absolvoval vysokou vojenskou školu ve Vyškově, nastoupil k výsadkovému vojsku. Přihlášku si do Komunistické stravy Československa skutečně podal, to je pravda a nijak se tím netají.
Po 2 letech byla dne 13. února 1985 přijata a později se stal předsedou základní organizace KSČ. Svůj vstup do strany vnímá jako velkou chybu, kterou se dlouhých 33 let prací pro demokratické Česko snažil odčinit, a věří, že se mu to podařilo. Nutno také podotknout, že dělat kariéru v armádě bez stranické příslušnosti by bylo velice obtížné, spíše až nemožné. A Petr Pavel kdysi netoužil po ničem jiném.
