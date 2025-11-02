Herečka Yvetta Blanarovičová má opravdu pohledného syna. V dětství z něj ale doslova šílela, byl to pořádný raubíř.
Herečka Yvetta Blanarovičová již roky žije sama a čeká na pravou lásku. Nijak ale nesmutní, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Energie má na rozdávání – hraje, zpívá, moderuje, píše a nezapomíná ani na druhé. Stala se vedoucí oddělení hlavního oboru herectví na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Společnost jí často dělá její pohledný syn Matyáš.
Ikonická role čertíka
Yvetta Blanarovičová vystudovala státní konzervatoř v Žilině, a poté nastoupila na Pražskou konzervatoř. Do povědomí diváků se dostala především svou rolí čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky a mladé zlé čarodějnice Černavy z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Z televizní tvorby ji můžete znát ze seriálů Přítelkyně z domu smutku, Pojišťovna štěstí, Krejzovi a před pár lety i z nekonečného seriálu Ulice, kde se její postava Zdeňky, maminky učitelky Magdy Procházkové, dotkla velmi citlivého tématu eutanázie. V současné době ji můžete vidět v Divadle Broadway, kde hostuje v muzikálech Mata Hari, Angelika, Carmen a Kvítek Mandragory.
Krutý osud
Yvetta Blanarovičová letos oslavila 62. narozeniny. Každý by jí však tipoval o desítky let méně. Je krásnou ženou, která si stále udržuje svůj mladistvý vzhled a dívčí tvář. Za ní se však skrývají tragické momenty, s nimiž se musela v životě vyrovnat. Přišla o oba své bratry. Mladší zemřel v dětství, když se mu neotevřel padák, starší později podlehl rakovině, uvedlo Super. Yvetta sama prožívala největší stesk, jaký kdy zažila, ale musela být oporou pro svou maminku. Její tatínek rodinu opustil, když bylo herečce 11 let. Od té doby se oženil ještě celkem devětkrát. S dcerou se usmířil těsně před svou smrtí.
Pohledný syn
Všechny rány osudu v jejím nitru však prohloubily její soucitnost, vstřícnost a dobrotu. Jediné, co si přeje, je mít dobré vztahy v rodině, především se svou maminkou a svým synem Matyášem, kterého má se svou bývalou velkou láskou, režisérem a hercem Pavlem Tomanem. Matyáš zdědil krásu po své mamince a často si jej pletou s jejím milencem, jakmile ti dva vyrazí bok po boku do společnosti.
Herečka by si nyní nejvíce přála stát se babičkou, ale jak se zdá, Matyáš se zatím do takových závazků nehrne. Možná má obavy, že jeho potomek bude stejný jako on, když byl malý. Nebylo to s ním totiž vůbec jednoduché. Jednou se ve škole vsadil se spolužáky, že bude mít samé pětky. Dodnes visí ve škole jeho výsledky jako odstrašující případ. „Já být můj syn, tak se mlátím od pondělí do pátku vařečkou. Ne že bych mlácenej nebyl…“ shrnul Matyáš v rozhovoru pro Blesk. Nakonec vystudoval vysokou školu, obor management, diplomacii a ještě komunikaci.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, Super, Blesk, Instagram Yvetty Blanarovičové