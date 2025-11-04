Odhad majetku zesnulé Dany Drábové sahá do milionů. Zatím se neví, komu pohádkové jmění přistane.
Dana Drábová, jaderná inženýrka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zemřela letos 6. října na následky krátké, ale těžké nemoci. Dne 28. října 2025 jí byl udělen in memoriam Řád bílého lva, který z rukou prezidenta Petra Pavla převzala její dlouholetá partnerka, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Veřejnost se tak dozvěděla utajovanou část jejího osobního života. Nyní vyvstává otázka, kdo zdědí pohádkový majetek.
Vyznamenání převzala partnerka
„Rozhodnutí o udělení vyznamenání přijala paní Dana osobně ještě před svým odchodem. Vyznamenání přebírá pozůstalá partnerka paní doktorky Dany Drábové, paní Markéta Pávová,“ zaznělo z úst kancléře Milana Vašiny ve Vladislavském sále během předávání jednoho z nejvyšších státních vyznamenání.
Toho dne se Česko dozvědělo, že Drábová skutečně měla rodinu a osudovou lásku, s níž žila v jejím domě v Pyšelích. Ten se nyní stane předmětem dědictví a otázkou zůstává, kdo po zesnulé jaderné expertce zdědí pohádkové jmění. Jak se totiž ukázalo, Drábová byla velmi movitou ženou.
Dům a vysoké úspory
Jaderná odbornice byla spořivou ženou, více než movité věci ji zajímala radiační situace na Ukrajině, které od vypuknutí války věnovala zvýšenou pozornost a velké úsilí. Nicméně to také znamená, že se příliš nezajímala o rozšíření svého majetku a investice. Dle katastru nemovitostí totiž vlastnila pouze dům a pozemky v Pyšelích, které zdědila po své zesnulé mamince, kde také strávila své poslední dny života.
Nic z toho ale nepotřebovala. Byla si dobře vědoma, že pozemky, které vlastnila, jednou budou mít mnohonásobně vyšší hodnotu. Jejich výměra totiž čítá přes 10 000 metrů čtverečních a zároveň se jedná o ornou půdu. Dům má v současné době dle hrubých odhadů hodnotu 5–7 milionů korun.
Je však také potřeba připomenout, že jako předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost zastávala post s nadstandardním oceněním. V roce 2024 činil její plat i s odměnami kolem 125 tisíc korun. V čele úřadu stála neuvěřitelných 26 let. Vzhledem k tomu, že nebyla nijak rozhazovačná, můžeme hovořit o pohádkových úsporách. Důležitou otázkou tedy je, kdo zdědí všechen majetek. Drábová totiž děti neměla a ještě donedávna se nevědělo ani o její přítelkyni. Zdali tedy mezi partnerkami došlo k registrovanému partnerství, není zatím známo. Nyní bude záležet na poslední vůli.
