Co dělá televizní hvězda Mirka Čejková: Před 15 lety se po ní slehla zem

Jen málokdo by si nevzpomněl na Mirku Všetečkovou Čejkovou, která zdravila diváky přes 20 let. Televizní kariéru dávno pověsila na hřebík a pomáhá lidem v nesnázích.

Bývalá moderátorka Mirka Čejková zářila na televizních obrazovkách 20 let. Po odchodu z televize Prima se však stáhla do ústraní a věnuje se koučování. Ze třech manželství má tři děti a na muže už se ve svém životě nespoléhá. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že s tím posledním si prošla peklem na zemi. Dnes je ráda za svůj klid, procházky v přírodě i čas, který tráví péčí o postiženou dceru Petru.

Už patnáct let žije v ústraní

Mirka Čejková platila ve své době za mediální hvězdu. Ještě jako Všetečková se na obrazovkách objevila už v roce 1989, když moderovala hlavní zprávy na České televizi. Na televizi Nova ji mohli diváci vídat v tandemu s Pavlem Zunou. Svoji mediální kariéru ukončila v roce 2010, když skončila na televizi Prima. Pak jako by se po ní slehla zem. Dnes 63letá Čejková pracuje jako trenérka komunikace a stará se o svou postiženou dceru Petru, kterou má s prvním manželem, podnikatelem Tomášem Všetečkou.

Na muže v životě opravdu velké štěstí neměla. I její druhé manželství s golfistou Alexem Čejkou skončilo rozvodem. A ten se zařadil jednoznačně mezi ty nejmedializovanější a nejdražší v českém showbyznyse. Na syny Felixe a Alexe tehdy vysoudila královské výživné, které šlo do statisíců měsíčně. Už tenkrát svého manžela obvinila z toho, že jí dal facku, skutečné peklo však zažila až ve svém třetím manželství.

Třetí manžel ji bil a psychicky týral

Po boku fotbalového manažera Marka Víta si prožila, co je to skutečné domácí násilí. Vše ovšem začalo tak nenápadně, že uvědomění, v čem žije, pro ni bylo naprostým šokem. „Já jsem problém muže mlátícího vlastní ženu nikdy nechápala. Považovala jsem se za tu silnou ženu, a dokonce jsem měla za to, že bych mohla pomáhat ostatním, slabším ženám. A pak jsem si uvědomila, že já jsem právě ta, které se to stává. To byl pro mě totální šok,“ svěřila se v rozhovoru pro iDnes.

Manžela se dlouhé roky opravdu bála a chodila kolem něj po špičkách, aby se vyhnula scénám. To však stejně nepomohlo. Naštěstí v sobě nakonec našla sílu násilnického a žárlivého manžela opustit. „I tak je ta úleva obrovská. Konečně je pryč. Přijíždím domů a on tam není. Přestala jsem se třást. Znovu se mi zalidnil život,“ svěřila se, jak se jí po rozvodu s třetím manželem vrátil opět klid do života. Dnes už štěstí u mužů nehledá. „Jsem už člověk, který si bere zdroj štěstí ze sebe. Nečekám, že mi ho někdo naservíruje,“ má jasno bývalá mediální hvězda.

