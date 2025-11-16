Moderátor a novinář Čestmír Strakatý má pověst přemýšlivého muže. Málokdo ale ví, že mimo kameru vede klidný život se svou ženou Hanou.
Čestmír Strakatý při rozhovorech srší charismatem, ale přitom za mikrofonem stojí muž, který má rád jednoduchost a cení si opravdových hodnot. Patří k výrazným tvářím současné mediální scény a letos na sebe upozornil i účastí v populární reality show Zrádci, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Po boku manželky Hany, úspěšné marketérky a milovnice hudby, působí spokojeně. Hádky u nich prý neexistují.
Na začátku jejich cesty stála hudba
Za počátky Čestmíra s Hanou stojí hudba, seznámili se totiž na technopárty. Nicméně jiskra přeskočila až později, kdy si Čestmír našel Hanu na sociálních sítích. Na jejím profilu si všiml, že poslouchá skotské duo Boards of Canada, které patřilo i mezi jeho oblíbence. Stačil jediný lajk na fotce a najednou se jim začaly profily vzájemně zobrazovat všude.
Jejich první setkání proběhlo během lockdownu. „Byl první lockdown, nemohlo se ven, sešli jsme se u mě v bytě. A od té doby jsme spolu,“ vzpomínal Strakatý pro WhatNews. Od té chvíle spolu už zůstali. Krize je zatím žádná nepotkala, a co víc, údajně se ani nehádají, tak harmonický pár to je.
Láska bez dramat a svatba bez plánu
Oba se narodili ve znamení Raka, což možná vysvětluje jejich schopnost držet při sobě. „Být v takhle harmonickém vztahu považuju za svůj životní úspěch,“ říká Hana. Jejich vztah tak stojí na skutečném porozumění. Čestmír ji požádal o ruku doma na gauči, úplně spontánně. „Trvalo mi asi dva dny, než jsem si uvědomila, že se to fakt děje,“ směje se dnes Hana.
Svatbu pojali po svém. Vykašlali se na nějaké organizování a plánování, čímž si nutno uznat ušetřili i nervy. Konala se na Malé Straně za Lennonovou zdí a nesla se v pohodovém duchu. „Byla to trochu anarchie,“ říká s úsměvem Hana. Dnes spolu vychovávají dceru Noru, která se narodila v prosinci 2023 a je podle nich jejich největším projektem.
Čestmír mezi Zrádci
Letos se Strakatý stal jednou z tváří druhé řady reality show Zrádci. Původně účast odmítl, protože chtěl zůstat doma s novorozenou dcerou, tentokrát se ale do projektu zapojil. „Je nepopsatelný rozdíl mezi tím sledovat to z gauče a být tam v té atmosféře paranoi a sociální izolace,“ popsal ve videu s Vojtou Kotkem. „Mozek ti přepíše, co je pro tebe důležité. Na čtrnáct dní máš pocit, že ten důležitý svět je ten hrad.“
Pořad Zrádci (původně nizozemský formát The Traitors) je o strategii, psychologii i napětí. Soutěžící se snaží odhalit „zrádce“ mezi sebou, zatímco ti skrytě sabotují skupinu. U českých diváků si formát rychle získal popularitu – i díky zajímavé směsi známých osobností a obyčejných lidí.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Wikipedie, WhatNews, YouTube Vojta Kotek a Markus Krug