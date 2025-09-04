Zpěvačka Celeste Buckingham, která nedávno oslavila své třicáté narozeniny, se na Instagramu pochlubila fotografií ve svatebních šatech.
Zpěvačka Celeste Buckingham patří mezi celebrity, kterým bránu ke slávě otevřela všem známá soutěž Česko Slovenská SuperStar. I když skončila na desátém místě, zpěvu se poté začala věnovat naplno a dnes je v hudbě úspěšnější než většina jejích soupeřů ze zmíněné soutěže – nebo je o ní alespoň více slyšet. Zvlášť teď, když na Instagram sdílela fotografii ve svatebních šatech.
Svatba, ale trochu jinak
Celeste Buckingham nedávno překvapila většinu svých kolegů a fanoušků, když sdílela na Instagramu fotografii ve svatebních šatech. Samozřejmě netrvalo dlouho a brzy se pod příspěvkem začaly množit blahopřejné komentáře od fanoušků. „Gratuluji a hodně štěstí. Ten čas letí, moc vám to sluší. Jste moc krásná a přeji vám hodně lásky,” napsala jedna z komentujících. „Spoustu lásky, štěstí a porozumění, gratuluji,” přidala se další. Jenže vše nebylo tak, jak se na první pohled mohlo zdát.
Už o dva dny později zpěvačka prozradila, že se jednalo o fotografii z natáčení jejího nejnovějšího videoklipu. „Všem, kteří mi poslali milá slova a gratulace, děkuji z celého srdce. Nevstoupila jsem do manželství… jen jsem otevřela nový hudební příběh,“ napsala fanouškům. Následně se Celeste ke všem reakcím vrátila a svým fanouškům za ně vyjádřila obrovský vděk. „Cítím se poctěna, že pro vás znamenám víc i jako člověk, nejen jako interpretka. Vaše podpora pro mě znamená všechno,” napsala v příspěvku na Instagramu, ve kterém prozradila, že svatební fotografie pochází z natáčení videoklipu k písni I TOLD YOU SO.
Má za sebou náročné období
Ačkoliv je dnes Celeste opět velmi produktivní a nahrává jednu píseň za druhou, ještě před rokem řešila velmi nepříjemný problém. Kromě toho, že bojovala s psychickou poruchou s názvem dysmorfofobie, bojuje také se syndromem polycystických ovarií. Jde o nevyléčitelnou nemoc, při které může hrozit i neplodnost. To nejhorší má však naštěstí za sebou.
Díky optimistickému pohledu na svět a úspěšnému boji proti dysmorfofobii nejen znovu tvoří hudbu, ale také se postupně vrací do showbyznysu – se vším všudy. Zdá se tak, že zpěvačka po dlouhé době opět našla své pravé já, je spokojená a znovu tvoří hudbu, která pro ni tolik znamená.