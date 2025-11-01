Herečka Alice Bendová ukázala, že věk je opravdu jenom číslo. Na snímku z Tenerife se pochlubila perfektní postavou.
Alice Bendová si ze sebe dokáže udělat legraci, i když mluví o něčem, co někdo považuje za citlivé, jako je stárnutí. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že nedávno sdílela fotografii v plavkách a se svým typickým humorem přiznala, že drobnou nedokonalost na bříšku trochu zamaskovala úhlem. „No, to břicho jsem jemně vytáhla, neboť tam mám takovou kůžičku jako papírek. Ale lepší papírek než pneumatika od tiráku,“ napsala s úsměvem.
Po padesátce s nadhledem
Na rozdíl od mnoha jiných celebrit si Bendová nehraje na nějakou dokonalost, ale na upřímnost. „Po padesátce si musíš vybrat. Buď ksicht, nebo tělo. Ale já radši budu štíhlejší a mít spadlej ksichtík než naducaný tvářičky a tělo jak Věstonická venuše,“ dodala herečka, která přiznává, že opravdu velmi ráda jí. Na druhou stranu se ale i hodně hýbe.
Zatímco mnohé ženy v jejím věku řeší, jak zamaskovat kila navíc, Bendová šla na věc systematicky. Po letech, kdy vážila 77,5 kilogramu při výšce 170 cm, se rozhodla pro změnu. „Ze 77,5 kg vážím dnes 60 kg, a to bylo mým úkolem. Udržet si svaly a hubnout zdravě a pomalu,“ popsala s tím, že cílem pro ni nebyl ideál krásy, ale hlavně zdraví a vitalita.
Dnes říká, že se cítí lépe než před 10 lety. „Je mi dobře, cítím se energicky, nebolí mě klouby, nepotí se mi pupek a nefuním do schodů,“ uvedla otevřeně. Kromě pohybu jí pomáhají i různé doplňky stravy. Její přístup oceňují i fanoušci, kteří ji sledují už od dob legendárního seriálu Rodinná pouta. „Vypadáte snad nejlépe za celý život,“ pochválila ji jedna ze sledujících. A herečka Kaira Hrachovcová jen přidala své: „Čičinka.“
Alice Bendová je žena, která ví, co chce
Bendová, kterou diváci znají nejen z televizních obrazovek, ale i z pořadů o bydlení atp., patří k těm ženám, jež nikdy nehrály na falešnou dokonalost. Její otevřenost v rozhovorech, ať už o kráse, vztazích, mateřství nebo menopauze, z ní dělá jednu z nejvíce autentických tváří českého showbyznysu.
Herečka má za sebou manželství s podnikatelem Václavem Bendou, se kterým má dvě děti. Po jejich rozchodu našla štěstí po boku o 9 let mladšího přítele Michala Topola. Společně žijí střídavě v Praze a na Tenerife, které Bendová označuje za svůj „druhý domov“. V rozhovorech často říká, že právě tam nachází klid, inspiraci a motivaci pečovat o sebe i své tělo.
Obecně je známá tím, že si nebere servítky. Její komentáře na sociálních sítích někdy bývají ostré. Jedni ji milují pro její upřímnost, druzí ji za ni zase kritizují. Sama herečka si z negativních reakcí těžkou hlavu nedělá.
