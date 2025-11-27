Ewa Farna, absolutní slavice Českého slavíka 2025, se rozpovídala o manželství, práci i chystaném dokumentu ze zákulisí.
Zpěvačka Ewa Farna prožívá letos mimořádně plodný rok, jak zaregistrovala redakce Osobnosti.cz. A její slova i plány naznačují, že příští rok bude ještě intenzivnější, což už snad ani není možné. Zpěvačka, která si drží výsadní postavení mezi českými i polskými hudebnicemi, opět ovládla anketu Český slavík a potvrdila, že je stále mezi fanoušky považována za absolutní špičku.
Triumf ve Slavíkovi, koncertní plány a dokument
Stejně jako v minulém roce získala i letos Farna titul Zpěvačky roku a zároveň se stala absolutní vítězkou celého ročníku. Stříbrnou Lucii Bílou porazila o více než 14 tisíc hlasů. Fanouškům srdečně poděkovala a odkázala i na tři své obří koncerty, které ji v červnu příštího roku čekají v pražském Edenu. Jak sama přiznala, není to výzva, kterou by brala na lehkou váhu. První dva byly vyprodané extrémně rychle, třetí tedy ještě přibyl navíc.
„Před rokem jsem zvažovala, že uděláme první Eden, a to jsem si říkala, že to mám koule, jako hustý. A teď řešíme třetí. To už je velké sousto,“ popsala pro eXtra. Dodala však také, že mít možnost hned několikrát odehrát program, který vlastně připravuje celý rok, pro ni znamená skutečnou poklonu: „Když něco chystáte rok a pak je to za dvě hodiny pryč, tak vás to trošku mrzí.“ Nakonec má tedy radost, že dojde i na třetí vystoupení.
Jako další velké oznámení uvedla Farna plánovaný dokument. Dlouhodobě natáčí materiál a postupně vzniká něco, co by mělo ukázat nejen přípravy na Eden, ale i skutečný život a tvář Evy Farne. „Zatím nemohu nic prozradit, ale točíme. Točíme dlouhodobě materiál… až bude pravý čas, tak to jako vykoukne,“ sdělila.
Manžel na vlastní hudební cestě
Vztah s manželem Martinem Chobotem Ewa popsala otevřeně a s velkou dávkou respektu. Dlouhé roky ji doprovázel jako kytarista v její kapele, než se rozhodl skončit, věnovat se rodině i vlastní tvorbě. „Já mám právě radost, že po dvanácti letech, co se mnou hraje, se věnuje své hudbě a tvoří sám za sebe,“ uvedla zpěvačka pro eXtra. Chobot nedávno vydal novou píseň To nejlepší ze skříně a podle jeho ženy je vidět, že mu samostatná tvorba svědčí.
Ačkoli už má dvojice na kontě dva společné duety, aktuálně další společné projekty neplánují. „Teď nic takového v plánu není a myslím, že je to super, že to dělá sám za sebe a má krásná témata, ale třeba do budoucna se tomu nebráním samozřejmě vůbec, protože má krásný hlas,“ dodala Farna s úsměvem.
Výrazná osobnost dvou zemí
Ewa Farna (1993) se narodila ve Třinci, vyrůstala ve Vendryni a díky česko-polským kořenům se přirozeně pohybuje mezi oběma hudebními scénami. Už ve 13 letech vydala debut Měls mě vůbec rád, který z ní udělal senzaci a nejmladší držitelku řady ocenění. Následoval polský trh, kde uspěla stejně výrazně. Dnes patří v obou zemích mezi nejposlouchanější zpěvačky.
Od roku 2017 je vdaná za hudebníka Martina Chobota, se kterým má dvě děti, syna Artura (2019) a dceru Ellu (2022). Maminkou je ráda a naplno. Často říká, že rodinné zázemí je pro ni něco, díky čemu zvládá velké pracovní nasazení.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, TVNova, eXtra, eXtra, Instagram Ewy Farne