Barbora Bočková, známá ze seriálů Zlatá labuť či Případy 1. oddělení, už několik let tvoří pár s hereckým kolegou. V poslední době se však spekuluje o rozchodu.

Pokud jste sledovali dobový seriál Zlatá labuť, jistě jste zaznamenali velmi výraznou postavu Markéty, která většině diváků doslova pila krev. Ztvárnila ji herečka Barbora Bočková. Ta je však ve skutečnosti velmi milou a vždy usměvavou osobou. Jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, natáčení „mrchy“ si velmi užívala, stejně tak ale i seriál Případy 1. oddělení, kde naopak představovala trochu plachou, tichou, ale velmi inteligentní a schopnou kapitánku Adélu Čulíkovou. Získala si srdce mnoha diváků a ti se teď zajímají nejen o její profesní život, ale i ten osobní.

S kým žije Barbora Bočková?

Herečka dlouhodobě tvoří pár s hercem Vojtěchem Vondráčkem, s nímž se seznámila už během studií na DAMU. Dokonce ze dne svého seznámení mají pořízenou fotografii, která vznikla u přijímacích zkoušek na školu. Nicméně v té době ještě netvořili zamilovanou dvojici. Proč jim to trvalo tak dlouho? „Protože kdykoli z jednoho z nás ta jiskřička citu vylétla, hned jsme ji v sobě poctivě udusali a tak to šlo na střídačku,“ uvedla Barbora v rozhovoru pro iDnes.

Láska přišla až o 3 roky později na premiéře inscenace Persony v Divadle Na Zábradlí v prosinci 2018. „To je jediná premiéra, u které si pamatuju přesné datum, protože tam jsme si řekli, že se máme rádi,“ dodala. Od té doby jsou spolu. Nicméně nyní mají jejich fanoušci určité pochyby.

Do společnosti příliš nechodí

V poslední době však veřejnost spekuluje, zdali jejich láska stále trvá. Příliš často se totiž neobjevují společně mezi lidmi. Jenže je to spíše tím, že ani jeden z nich nevyhledává společnost, Vojtěch už vůbec ne, jak kdysi uvedla Barbora na premiéře minisérie Matematika zločinu, což už jsou dva roky. O jejich rozchodu však není nic známo, je tedy lepší si myslet, že stále tvoří pár, jen svou lásku nepotřebují dávat tolik na odiv.

Svatba a miminko?

Vojtěch je o 5 let mladší než Barbora, nicméně jsou spolu už 7 let a jsou přesně v tom věku, kdy se jich každý ptá, zdali se chystají vzít a založit rodinu. „Sice se do ničeho netlačíme, ale napadlo mě to už první den, kdy jsem Bajku spatřil: ,Tyjo, mít s ní dítě, to by bylo krásný miminko,‘“ přiznal Vojtěch.

Zdali proběhla nějaká tajná svatba či nikoli, není známo, nicméně před dvěma lety oba prohlásili, že se svatbě rozhodně nebrání. „Zatím nám do toho vstupovalo až moc okolností naráz. Mám pocit, že jsem sezdaní dávno, ale stejně bychom o ten obřad, a myslím, že mluvím za oba, stáli,“ dodal Vojtěch. „Při našem přístupu bych se ani nedivila, kdyby nás napadlo vzít se spontánně,“ přitakala mu Barbora.

