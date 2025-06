Prezidenti České republiky po skončení ve funkci mají po dovršení požadovaného věku nárok na klasický starobní důchod. Jeho výše však není nic moc.

Starobní důchod je v České republice dlouhodobým tématem, kdy na jedné straně stojí politici, kteří o jeho výši rozhodují, a na druhé ti, co ho pobírají. Nutno podotknout, že většina jedinců z druhé skupiny je velmi nespokojena s výší své penze. Zpravidla se také domnívají, že ti nejmocnější mají zároveň i ty nejvyšší důchody. Je tomu ale skutečně tak? Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na výši penze našich prezidentů.

Václav Havel

Prezident České republiky je nejvyšším představitelem státu, očekává se tedy, že jeho nástup do důchodu mu dopřeje takovou výši penze, která mu zajistí úctyhodné stáří. Není tomu však tak. To, co dělá život exprezidenta ve starobním důchodu snazším, je především doživotní renta a víceúčelová paušální náhrada. Ty zprvu Václav Havel, který skončil ve funkci prezidenta v roce 2003 už jako penzista, nedostával, připomněl web CNNPrimaNews. Musel tedy vystačit s důchodem pouhých 22 000 korun, což byl extrémní skok dolů od jeho prezidentského platu, jenž tehdy dosahoval výše 164 700 korun.

Nicméně je potřeba dodat, že v té době se jednalo o jeden z nejvyšších důchodů vůbec. Jen 3 lidé z více než 2 milionů důchodců pobíralo přes 20 tisíc korun. Zároveň Havel dostal při odchodu z funkce jakési odstupné ve výši 837 tisíc korun. O rok později byla schválena doživotní renta pro bývalé prezidenty i víceúčelová paušální náhrada, obě položky ve výši 50 tisíc korun, které zůstávají dodnes.

Václav Klaus

Václav Klaus byl zvolen do funkce prezidenta České republiky 28. února 2003, důchodového věku však dosáhl již 19. června 2002. Nastupoval do úřadu už jako důchodce, nebo si o penzi požádal až později? Tato informace nebyla nijak známa. Obecně Václav Klaus není příliš sdílný, co se týká jeho starobního důchodu. Jeho výši nikdy nekomentoval. Jisté je však jedno, rentu i paušální náhrady dodnes pobírá.

Fotografie: Nextfoto, Miloš Zeman na autogramiádě ke knize Spiknutí

Miloš Zeman

Oproti tomu Miloš Zeman se se svým důchodem nikdy netajil. Poprvé se stal prezidentem České republiky v roce 2013 a v roce 2018 svůj post obhájil. Jeho funkce skončila v roce 2023, kdy jej vystřídal úřadující prezident Petr Pavel. Přesná částka jeho důchodu není známá, nicméně v roce 2019 otevřeně promluvil, že výše jeho penze byla původně vypočítána na 15 tisíc korun. Ovšem vzhledem k valorizaci mezi lety 2019 a 2023 může jeho důchod v současné době činit něco málo přes 20 000 korun. K tomu připočtěte opět doživotní rentu a paušální náhrady.

Zdroj: Autorský text, CNN Prima News, iDNES, E15, Prima ZOOM