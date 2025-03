Vlastimila Vlková rozhodně nebyla tak stydlivá jako její postava Cecilky ze série Slunce, seno. Lechtivé scény se nebála

Proslavila ji role cudné Cecilky v komediální sérii Slunce, seno… Ve skutečnosti však Vlastimila Vlková problém s lechtivými scénami neměla.

Vlastimila Vlková zazářila v roli Cecilky ze série komedií Zdeňka Trošky Slunce, seno…. Postava farské hospodyně ji okamžitě vystřelila na herecké výsluní a Vlková se tak ze dne na den stala slavnou těsně před nástupem do starobního důchodu. Svou postavu prostě zahrála bravurně. Osobnosti.cz přináší střípky z její herecké kariéry i náhled na to, jak zvládla náročnou scénu u splavu v roli Cecilky.

Zkušenou herečkou ještě před Troškou

Přestože Cecilka Vlastimilu Vlkovou proslavila a díky ní se dostala do širokého povědomí diváků, měla již s natáčením filmů a seriálů vlastně bohaté zkušenosti. Jejím původním povoláním byla účetní, dokonce neměla doma ani televizi. Až jednoho dne ji oslovil režisér Ivan Passer, který jí nabídl menší roli ve snímku Intimní osvětlení z roku 1965.

Vlková pak prošla řadou epizodních rolí v různých seriálech a snímcích, spolupracovala i s Milošem Formanem na filmu jeho kultovní klasiky Hoří, má panenko z roku 1967. Pak už to šlo ráz na ráz a Vlková se objevila například v Údolí včel, Slasti Otce vlasti, Petrolejových lampách, Vesničko má, středisková nebo v seriálu 30 případů majora Zemana, jak uvádí FDB.

Nebyla takové neviňátko

Ovšem život jí změnila až role Cecilky v komediální sérii Slunce, seno…, kam ji obsadil Zdeněk Troška do role cudné a stydlivé „pravé ruky“ faráře Otíka. Ve skutečnosti ale takové neviňátko nebyla. Stud jí nic neříkal a se slavnou scénou plnou nahoty ve třetím pokračování Slunce, seno, erotika neměla sebemenší problém, jak uvádí CNNPrimaNews.

Když ji režisér Troška instruoval, jak by scénu měla zahrát, udělala to přesně naopak. „Ukázal jsem jí, jak si to představuji. Najednou kolem sebe udiví samé pinďoury, ona svatá pobožná slečna z fary, která nikdy nic takového neviděla. S hrůzou v očích se měla odtáhnout, chytit se nejbližší zábrany, chlapce po levé ruce, podívat se na jeho ,Jánošíka‘ a omdlít,“ vypráví Troška.

Jenže to provedla celé jinak. „Vlastička se chytla nohy, podívala se na obnažené chlapce kolem sebe, k jednomu z nich se přitulila, rozzářila se a řekla nadšeně ááá,“ dodal režisér. Jak je vidět, Vlková měla skvělý smysl pro humor a jen tak něčeho se nezalekla. Zemřela v roce 2002 ve věku 94 let v Praze.

Zdroj: Autorský článek, FDB, CNNPrimaNews