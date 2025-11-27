Debata o budoucnosti holdingu Agrofert a střetu zájmů Andreje Babiše stále nemá konce. Prezident na něj už tlačí.
Prezident Petr Pavel už poněkolikáté opakuje, že než bude Andrej Babiš jmenovaný premiérem, musí veřejně předložit jasný plán, jak se vyhne střetu zájmů ohledně Agrofertu, který vlastní. Odborníci zároveň ale varují, že špatně zvolený krok by mohl ohrozit čerpání evropských dotací. Jak jsme si na Osobnosti.cz všimli, veřejně se tedy mluví třeba o převodu firmy na dceru Vivien Babišovou, která se postupně seznamuje s chodem holdingu a účastní se jeho vedení.
Přemýšlí, že by Agrofert přepsal na dceru
Vivien Babišová loni dokončila studium mezinárodního business managementu a aktivně se zapojuje do všech segmentů Agrofertu, od potravinářství přes chemii po lesnictví a dřevařství. „Zatím objíždím všechny naše dceřiné společnosti a učím se, co dělají,“ popsala už dříve dcera Babiše, jak uvedl web Aktuálně. Manželka Andreje Babiše Monika doplňuje, že Vivien má dobré vůdčí schopnosti a je také disciplinovaná, což je dle ní ideální začátek na případné převzetí firmy v budoucnu.
Podle právních expertů však přímý převod holdingu na dceru nemusí střet zájmů úplně vyřešit. Milan Kučera z Portos podle ČTK upozornil, že lepším modelem je tzv. slepý fond, inspirovaný například kanadskou praxí, kdy majetek veřejného funkcionáře spravuje nezávislý komisař. Tento krok by měl zajistit, že Babiš nebude mít přímý vliv na Agrofert a zároveň nebude ohroženo čerpání dotací z EU.
Místopředseda ANO Karel Havlíček doplnil, že jakékoliv řešení musí být už nevratné a zajistit stabilitu firmy, vztahy se zaměstnanci i bankami. V historii podnikání Česka by to byla unikátní transakce. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek připomněl, že rozhodnutí nemůže být ponecháno na veřejném mínění, ale musí ho schválit právní autorita.
Agrofert a Andrej Babiš
Holding Agrofert, založený Andrejem Babišem, patří mezi největší české koncerny s obratem ve stovkách miliard korun a desítkami tisíc zaměstnanců v Česku, Německu, Rakousku a dalších zemích. Babiš začínal jako podnikatel v chemickém průmyslu, postupně expandoval do zemědělství a potravinářství a stal se významným podnikatelem. Dvě děti Andreje Babiše, které má s druhou manželkou Monikou, tedy dcera Vivien a syn Frederik, se postupně do rodinných aktivit a podnikání zapojují.
Agrofert symbolizuje byznys i politiku v Česku a současná diskuse o slepém fondu a nástupnictví dcery Vivien poukazuje na to, že je řešení střetu zájmů komplexní a citlivé. Na politiku, ekonomiku i evropské fondy to může mít silné dopady, pokud to nebude správně vyřešeno. Prezident, politici a právníci se shodují, že transparentní a právně zajištěný model je v tomto případě nezbytný, aby byla zachována důvěryhodnost České republiky v EU.
