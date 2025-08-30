Simona Krainová se ocitla pod palbou kritiky svých fanoušků a sledujících, kterým se už nelíbí její vysportovaná postava. Někteří dokonce použili takové slovo jako „anorektička“.
Topmodelka Simona Krainová je velice aktivní na sociálních sítích, kde sdílí nejen novinky v oblasti svého podnikání, ale především svůj život a denní rutinu, která zahrnuje hlavně sport a práci. Pravidelně vystavuje své vysportované tělo, které však nemá zadarmo. Vstává brzy ráno, běhá několik kilometrů a posiluje. Dlouhou dobu byla pro mnohé motivací, nyní jsme si však na Osobnosti.cz všimli, že se dočkala kritiky za své příliš hubené tělo.
Dřina, pot a krev
Simona Krainová je motivací pro všechny napříč generacemi, kdo chtějí ráno vstát z postele a něco pro sebe udělat. Když se totiž podíváte na její Instagram, hemží se to tam fotografiemi ve sportovním oblečení nebo v plavkách. Každé ráno modelka běhá minimálně 10 km a poté posiluje, aby si udržela dokonalou figuru i po padesátce. Jenže postavu, kterou by jí mohla závidět i kdejaká dvacítka, už začínají její fanoušci a sledující kritizovat pro přílišnou hubenost.
Krainová se nikdy netajila tím, že miluje jídlo a nedokáže si ho odepřít. Nebyla a není zastáncem drastických diet. Nicméně s postupem věku své stravování přehodnotila. Zapojila více pohybu a je jí líto kazit si náročné cvičení nezdravým jídlem nebo alkoholem. Přestože byla fyzická aktivita vždy jejím denním chlebem, nyní k ní přidala i zdravé jídlo a dostatek spánku. Stejně tak přiznala, že odbourala ze svého života alkohol. To ovšem neznamená, že by si občas nedopřála. Sladké si vybírá a těstoviny jsou stále její láskou.
Za svým životním stylem si stojí
Nicméně ti, kdo Krainovou sledují, moc dobře vědí, že názory ostatních na její život často pouští jedním uchem dovnitř a druhým zase ven. Samozřejmě jí nemohlo uniknout, že kritika její postavy je v posledních dnech tématem číslo jedna a na svých sociálních sítích uvedla: „Nemyslete si, že mě to každé ráno baví jít běhat. Někdy mě to štve stejně jako vás. Jsem unavená, mám povinnosti, stres, tři děti a žádné služky ani chůvy… Ale chci něco dokázat. Posouvat své tělo i mysl, zkoušet nové výzvy. Objevovat prostory, ve kterých jsem nebyla. Protože mě to baví. A protože vás chci motivovat, abyste se nebály, že to nezvládnete. Já jsem na tom stejně jako vy. Takže mě nesrážejte nálepkami ‚anorektička‘. To není fér.“
„A pravda je jednoduchá; skutečný problém dnešní doby není anorexie, ale obezita. Ta ničí zdraví, životy a stojí za tisíci nemocemi. Ale o tom se nepíše. Protože jednodušší je ukazovat prstem na někoho, kdo maká. Soudíte někoho, kdo má za sebou roky disciplíny a dřiny. Já se nebojím říct věci tak, jak jsou,“ dodala modelka.
Zdroj: Autorský text, IDnes, iGlanc, Instagram Simony Krainové