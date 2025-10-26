Andrej Babiš se stal terčem parodie jeho oblíbeného italského hitu. Pomocí umělé inteligence známý youtuber vytvořil text o jeho budoucí vládě.
O tom, že Andrej Babiš je výraznou osobností, o níž se bude neustále mluvit a psát, aniž by musel vyhrát letošní volby, je obecně známá věc. Nicméně přece jen nyní po jeho vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny je o něm slyšet více, což dodává vhodný materiál pro jeho odpůrce k vytvoření nejrůznějších meme, koláží, a dokonce i písní za pomoci AI o jeho budoucí vládě. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali třeba virální hit od youtubera Marka Bartoše, který sbírá desítky tisíc zhlédnutí.
Přetextoval Babišovu oblíbenou píseň
Jednou z nejoblíbenějších písní Andreje Babiše je italský hit z roku 1981 kapely Ricci a Poveri s názvem Sara perché ti amo, kterou si prozpěvoval i během oslav vítězství v letošních podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Není to však poprvé, kdy si ji předseda hnutí ANO s radostí zpíval. Již dříve po superdebatě s ještě stále vládnoucím premiérem Petrem Fialou si píseň pobrukoval ve svém autě.
A právě tato scéna posloužila jako materiál pro vznik nové parodie pod taktovkou youtubera Marka Bartoše. Tentokrát se však nezpívá o lásce, ale o tom, jak by asi mohla vláda staronového premiéra v budoucnu vypadat. Zřejmě nemusíme uvádět, že text písně nemluví zrovna v Babišův prospěch.
Andrej perché ti amo
Seznamte se s novým hitem internetu s názvem Andrej perché ti amo. „Vyhrál jsem volby se svojí stranou ANO. Dotace přijdou, Agrofert má vyhráno. Teď bude party, rozdáme všechno a všem. Až přijdou účty, na zámeček utečem… Než začnu vládnout, koupím si imunitu. Rozdám rezorty, však ani na minutu moc neupustím. Chytnu si je pod krkem a oba ochočím, Macinku i s tím Turkem,“ jsou útržky z parodie Marka Bartoše.
Přezpívaný hit s textem vytvořeným pomocí umělé inteligence se okamžitě stal virálním a jeho autor získal mnoho pozitivních reakcí. Podle komentářů, jež se objevily pod videem, se lidem píseň líbí. Někteří už by pro ni nejraději hlasovali v anketě Zlatý slavík. Nicméně najdou se i tací, kterým přijde směšná a naprosto zbytečná. Považují ji jen za nástroj, jak na sebe chce Marek Bartoš upozornit. Ať už je to, jak chce, rozhodně stojí za poslech.
Zdroj: Autorský text, Facebook AndrejBabiš, Youtube kanál Marka Bartoše