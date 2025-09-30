Andrej Babiš je neodmyslitelně spjatý s českou politickou scénou. Nesmíme ale zapomínat, že je to také obratný podnikatel.
V obci Průhonice, kde bydlí ve velké vile, vlastní s nadsázkou každý druhý dům. Výjimkou ale nejsou ani domy v zahraničí. Jednoduše řečeno portfolio předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je více než působivé a my jsme se na Osobnosti.cz rozhodli na něj podívat trochu blíže.
Široký podnikatelský záměr
Andrej Babiš je podnikatel na slovo vzatý. A protože si je velmi dobře vědomý, že nemovitosti představují skvělý způsob zhodnocení peněz, své miliony už roky „sype“ do nejrůznějších stavebních projektů. Případně do výhodných prodejů. I právě díky své prozíravosti tak dnes v Průhonicích vlastní hned několik domů. „Pane“ mu tu říká podle portálu SeznamZprávy nejen hotel, restaurace a cukrárna Paloma, ale také místní sokolovna či čerpací stanice. A ambice měl ještě větší.
Před pár lety financoval projekt vilového resortu. Jeho roh pak byl určený pro výstavbu luxusního domu, který měl připadnout právě Babišovi, jak psal portál Neovlivní. Ze stavby za miliony ale nakonec sešlo, a to přibližně v období, kdy došlo k „rozdělení cest“ Babiše a jeho manželky Moniky. To bylo na jaře loňského roku.
Problémy s francouzskou policií
Kromě nemovitostí, které slouží Babišovi k podnikání, má samozřejmě i takové, ve kterých skutečně bydlí. Svůj domov má už roky právě v obci Průhonice, nedaleko ve zmíněném vilovém resortu pak po jejich odluce zakotvila i jeho žena Monika. Sídlo za miliony, které oplývá luxusem, si ale Andrej Babiš střeží jako oko v hlavě a je od okolí odděleno ploty i zelení. A příliš se nechlubí ani nemovitostmi, které vlastní za hranicemi. Třeba zámeček ve Francii se snaží nenápadně prodat.
Opulentní francouzský zámeček s výhledem na moře měl totiž Andrej Babiš získat za podezřelých okolností. Ve Francii je podle portálu DeníkN Andrej Babiš dokonce vyšetřován z praní špinavých peněz, kdy za ně měl pořídit právě zdejší nemovitosti. Babiš se tak sídla snaží zbavit, zájem ale příliš není. Cenovka se prý nedávno snížila o 1,5 milionu eur, tak třeba si nyní sídlo svého majitele najde.
Zdroje: Autorský text, Novinky, Neovlivní, DeníkN, SeznamZprávy