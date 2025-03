Alice Bendová zhubla 13,5 kilo a pochlubila se luxusní postavou v bikinách

Loni se rozhodla dostat zpátky do formy a po necelém roce slaví triumf. Podívejte se, jak se Alici Bendové podařilo shodit téměř 14 kilo.

Alice Bendová opět převzala kontrolu nad svým tělem. Bývalá modelka se loni rozhodla zatočit s kily navíc a šla do sebe. Teď se pochlubila luxusní postavou v bikinách a Osobnosti.cz se zaměřily na to, jak se jí podařilo za necelý rok shodit téměř 14 kilo. Stala se živoucím důkazem, že se ženy nemusí vzdávat snu o pěkné postavě ani po padesátce.

Starší ženy se musí poprat i s menopauzou

Herečka a moderátorka Alice Bendová byla vždy považována za velmi atraktivní ženu. Ani bývalým modelkám se však s přibývajícími roky nevyhýbá přibírání a dvě těhotenství také na těle zanechají nějakou tu stopu. Dnes 51letá Alice také přiznala, že bojuje s menopauzou a s ní spojeným zpomalováním metabolismu. Před necelým rokem už se však na sebe nemohla dívat a rázně bouchla do stolu. Ani tehdy nebyla tlustá, nicméně se už s nějakým tím kilem navíc jednoduše necítila dobře.

A jak vypadá po necelém roce? Neuvěřitelně! Na svém instagramu se podělila o fotky v plavkách a popsala tři věci, které udělala, aby opět dosáhla na modelkovské míry. „Od dubna 2024 mám dole 13,5 kilo. Při 170 cm jsem vážila 77,5 kg a nyní mám 64 kg,“ pochlubila se u fotky v zelených bikinách. Také prozradila, že základem byla změna jídelníčku. Jedno až dvě jídla denně nahrazuje proteinovým nápojem, ke kterému si dopřává pouze zeleninu.

Liposukce vám sama o sobě nepomůže

Pochvaluje si, že ji protein zasytí a také zažene chuť na sladké, protože obsahuje přírodní sladidlo stévii. Také pravidelně bere kolagen, který zrychluje metabolismus a rovněž zahání chutě na sladké. Třetí procedura, která jí vrátila vytouženou postavu, už však musela proběhnout na klinice. I přesto, že hubla, tuku usazeného nad zadkem se prostě nemohla zbavit. Zákrok se povedl a Bendová má opět křivky, po nichž už tak dlouho toužila. Ještě se však na podzim chystá na liposukci vnitřních stehen.

„Toto vše píšu proto, aby zas nějaký hejtřík nepsal komenty o tom, že jsem celá odsátá. Ne, nejdříve musíte zhubnout a pak teprve pomocí liposukce dotvarovat to, co je potřeba,“ napsala s tím, že vysněnou postavu nemá zadarmo. Kdo si myslí, že si postačí dojít na liposukci a bude mít skvělou figuru, ten se plete. Alice sklidila za svůj příspěvek mnoho obdivných komentářů a stala se velkou inspirací pro všechny ženy, které už to začínají s přibývajícími kily vzdávat. Sama je živým důkazem, že i ve vyšším věku je možné dosáhnout postavy, kterou by jí mohla závidět i kdejaká dvacítka. Co myslíte?

Možná ale proteinové nápoje a liposukce nebudou ideální hubnoucí strategií pro každého. Rozhodně je vhodné se zaměřit hlavně na změnu ve stravování. Web Healthline pak radí nejlépe zvolit takovou dietu, u které jste schopní vydržet dlouhodobě a nebudete mít pocit, že si neustále něco odpíráte. Můžete zkusit třeba přejít na středomořskou stravu, jež je bohatá na zeleninu, tuky jsou zastoupeny hlavně olivovým olejem, ale nemusíte se vzdát ani masa, vajíček, dokonce ani vína nebo občasné sladkosti. A pravidelný pohyb také dokáže divy.

Zdroj: Autorský text, Instagram-AliceBendová, Healthline