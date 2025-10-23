Heidi Klum se postarala o pořádný poprask, když na svých sociálních sítích sdílela tělesný problém, který ji trápí. Toto už bylo na některé příliš.
Heidi Klum opět dokázala svým příznivcům, že se nebojí skutečně ničeho, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. To, že modelka nemá žádný problém otevřeně hovořit o jakémkoli tématu, i sebevíc kontroverzním, se dobře ví, ale tentokrát skutečně překvapila, když na svých sociálních sítích sdílela extrémně dlouhý chlup ve svém dekoltu. Někteří lidé jsou znechuceni.
Život po padesátce nekončí
Heidi Klum se již před dvěma lety zařadila k ženám, které oslavily svůj pátý křížek v životě. Jak se zdá, s každým rokem je více otevřená mluvit o životě žen po padesátce. Jak sama uvádí, cítí, že čím je starší, tím má kladnější vztah k vráskám a také ke svému tělu obecně. Klum není žádná tyčka, pár kil navíc z ní dělá ženu krásných oblých tvarů, které rozhodně umí s vkusem sobě vlastním prodat.
Chuť do života a nedělat si starosti s věkem jí také pomáhá o dost mladší manžel. Po rozpadu manželství v roce 2014 se zpěvákem Sealem vstoupila modelka do chomoutu v roce 2019 s o 16 let mladším Tomem Kaulitzem, jedním z bratrů hudební skupiny Tokio Hotel. Jsou ovšem věci, které modelka na svém těle rozhodně nehodlá akceptovat a o ty se podělila se svými sledujícími.
Co to našla ve svém dekoltu?
Ačkoli se může cítit stále na dvacet, její tělo se občas ozve a vyhlásí jí válku. Klum se rozhodla jeden ze svých nově objevených problémů sdílet i se svými fanoušky. Během natáčení pořadu Germany’s Next Topmodel si v zákulisí postěžovala na stav svého dekoltu. S poprsím je vše v pořádku, ale jejich krásný dojem kazí extrémně dlouhý chlup, který se modelka rozhodla natočit.
Zřejmě není nutné zmiňovat, že svým videem spoustu lidí pohoršila. Mnozí z jejích příznivců si ji chtějí uchovat v paměti jako dokonalou ženu, respektive ženu, která si udržuje určité dekórum. Něco takového nechce nikdo vidět. Tentokrát si svým otevřeným přístupem k běžným problémům příliš pozitivního ohlasu nevysloužila.
Zdroj: Autorský text, Instagram Heidi Klum, YouTube Entertainment Tonight