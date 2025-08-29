Dceři Františka Janečka se daří v práci i osobním životě. Přesto jednou dostala nevhodnou nabídku od přítele Pavla Páska, která ji zasáhla.
Alice Janečková, nejstarší dcera producenta Františka Janečka, šla v životě vlastní cestou. Vystudovala práva, pracovně se uplatňuje mimo showbyznys a zároveň na okolí působí jako elegantní a sebevědomá žena, které by jen málokdo tipoval čtyřicet. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že i když nechodí nijak pravidelně na večírky, společnost přitahuje pokaždé, když se objeví, například na oslavách otcových narozenin, kde byla vždy středem pozornosti.
Vztah s Pavlem Páskem i trapná epizoda
Už delší dobu žije s producentem Pavlem Páskem ve stabilním vztahu. Oba se k sobě otevřeně hlásí a často o sobě mluví v médiích hezky a s respektem. Alice na něm oceňuje cílevědomost a úspěchy, on na oplátku vyzdvihuje její inteligenci, laskavost a krásu. Přesto se i v takovém vztahu objeví okamžiky, které vyvolají rozpaky.
Jedním z nich byla nabídka role v Páskem produkovaném filmu V dobrém i zlém. Šlo o epizodní postavu modelky, která měla pózovat nahá v ateliéru. „Alice chtěla hrát už ve více filmech. Tady byla původně role modelky v uměleckém ateliéru. To byla nahá modelka. Říkám jí, že by si to mohla střihnout. Na to mi řekla, že chtěla hrát ve filmu, a ne ve filmu pro dospělé,“ vysvětlil producent v rozhovoru pro eXtra. Sama Alice k tomu dodala, že o takové ztvárnění rozhodně nestojí. Nabídku proto odmítla a spíše to vnímala jako ponižující nápad.
Dcera slavného otce
Alice se narodila z prvního manželství Františka Janečka. Kromě ní má producent syna Filipa a z druhého vztahu s operní pěvkyní Terezou Mátlovou dceru Emily Ann, s tou se ale příliš nevídá. I když to spolu měli její rodiče poměrně těžké a plné neshod, Alice má s tátou blízký vztah. A to i přesto, že o něm říká, že je workoholik a vždy byl. „Musím říct, že to tak bylo i v dětství, on tu výchovu překládal na mámu. Dovolené a ty dny, které jsme s ním všichni strávili, byly vykompenzované a vyrovnané. Prožila jsem krásné dětství. Výčitky tam nejsou. Vážím si každé chvíle, kterou s ním strávím,“ řekla před pár lety pro Expres.
Trochu horší je to mezi jejím tatínkem a Pavlem Páskem. „Jsou jako dva kohouti na jednom smetišti,“ popsala jejich vztah pro Extra Janečková s tím, že jejich ega na sebe bohužel narážejí. A co na to sám Pásek? Ten vesměs toto tvrzení potvrdil, když řekl, že spolu sice vycházejí, ale vidět se moc nemusí.
Krása, disciplína i aktivní život
Ačkoli už překročila čtyřicítku, stále poslouchá komplimenty na svůj vzhled. Sama přiznává, že za tím stojí hlavně disciplína v jídle a pohybu. Snaží se méně jíst večer a pravidelně běhá. Výsledky jsou také vidět, protože na společenských akcích působí prakticky jako profesionální modelka. A to přesto, že se rozhodla být právničkou.
A jak hodnotí její tatínek to, že se nedala na uměleckou dráhu? „O showbyznys Alice nikdy, ani jako malá, zájem neprojevovala. Ale to je v pořádku, každý máme talent na něco jiného a v životě máme dělat to, co nás baví. Nikdy jsem žádné ze svých dětí k ničemu nelámal,“ řekl pro Blesk.