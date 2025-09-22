Vojtěch Kotek je šťastně ženatý a je hrdým tatínkem syna Huberta. Než však našel tu pravou, zkoušel štěstí u slavných kolegyň.
Slávu Vojtěcha Kotka odstartoval film Karla Janáka Snowboarďáci o puberťácích, které zajímá jen snowboard a holky. Obojí na horách najdou, ale jejich zábavu jim zkomplikuje několik překážek, což dává snímku komediální ráz. Kotek se tak stal idolem mnoha dívek a málokde byste hledali pokojík, kde by nevisel na plakátu, jak si pamatujeme i v redakci Osobnosti.cz. Dnes už je dospělým mužem a své charisma rozhodně neztratil, spíše naopak. Které slavné kolegyně neodolaly jeho kouzlu?
Idol dívek i žen
Vojtěch Kotek však není pouze mužem s krásnou tváří, ale především skvělým hercem a režisérem. Jeho talent dokazuje především to, že se nenechal zaškatulkovat do postav mladíků honících se za dívkami, ale jeho seznam filmových a seriálových rolí je protkán celou řadou charakterů, komediálních i dramatických. Svůj talent však ukazuje nejen před kamerou, ale i za ní. Úspěch slavil i coby režisér se svou prvotinou Padesátka.
Nyní odhalil svou další stránku. Jestli byl dříve idolem mnoha mladých děvčat, tak tentokrát se jeho fanouškovská základna rozšířila i o ženy v pokročilém věku. Jako hradní pán ve světově úspěšné reality show Zrádci se Vojtěch Kotek ukázal coby charismatický a tajemný průvodce již v první řadě. Teď odstartovala druhá série a počet diváků výrazně vzrostl nejen díky konceptu samotné hry, ale i díky Kotkovi, který učaroval nejednu dámu.
Kdo neodolal jeho kouzlu?
Vojtěch Kotek je šťastně ženatý s Radanou Kotkovou, s níž má syna Huberta. Jeho manželka není součástí umělecké branže, dříve pracovala v marketingu a dnes v Praze provozuje obchod s dětskými věcmi. Než se však Kotek usadil, chvíli to trvalo. Jeho první láskou byla kolegyně z filmu Rafťáci, Tereza Ramba, dříve Voříšková, která je dnes už také vdanou paní a dvojnásobnou maminkou. Jejich láska však nevydržela, Tereza se zakoukala do svého kolegy Kryštofa Hádka. Kotek a Ramba jsou však dodnes dobrými přáteli.
V roce 2009 Kotek propadl kráse Bereniky Kohoutové, která se představila v televizní sérii Soukromé pasti. Svou lásku dali poprvé veřejně najevo na karlovarském filmovém festivalu. Zdálo se, že je vše zalité sluncem, nýbrž opět se objevil na scéně Kryštof Hádek, za nímž Kohoutová utekla.
Kotek však nesmutnil dlouho, ještě ten stejný rok, kdy došlo k rozchodu s Kohoutovou, se dal dohromady s o 8 let starší vizážistkou Adrianou Trpkovič. Adrianu nakonec nahradila Jessica Monteiro, kterou můžete znát ze seriálu ZOO. Po ní přišla na scénu moderátorka VIP zpráv Markéta Křivánková, později dcera slavného sochaře Valérií Rónová. Štěstí však našel až u své manželky Radany, s níž žije v manželství od roku 2022.
Zdroj: Autorský text, Super, iDnes, PrimaŽeny, Instagram Vojtěcha Kotka