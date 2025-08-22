Herečka a moderátorka Adéla Gondíková si prošla ledasčím. Její první manželství skončilo nevěrou, přesto znovu našla lásku.
Život Adély Gondíkové je plný náročných zvratů, ale kromě toho i humoru a nadhledu. Zatímco v minulosti řešila bolestný rozchod a rozvod, dnes je známá nejen svou kariérou a manželstvím s Jiřím Langmajerem, ale také vtipnými historkami z domácnosti, které dokazují, že život s ní rozhodně není nuda, jak jsme ostatně i my v redakci Osobnosti.cz zaznamenali na sociálních sítích.
Pohádková svatba a rychlé vystřízlivění
Rok 2002 měl být pro Gondíkovou začátkem nové životní kapitoly. Na Staroměstské radnici si vzala herce a hudebníka Ondřeje Brouska. Obklopeni rodinou a přáteli působili jako dokonalý pár. Tehdy ženichův dědeček, legendární Otakar Brousek, prohlásil, že jemu manželství vydrželo 37 let a novomanželům popřál alespoň stejnou dávku štěstí. Rodina se radovala ještě víc, když se během svatby prozradilo, že Adéla čeká dítě.
Jenže pohádka se brzy změnila v nepěkné drama. O šest let později přišel šok. Gondíková veřejně potvrdila, že ji manžel opouští kvůli kolegyni Anně Remkové, dceři prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka. Adéla se nikdy netajila tím, že rozvod považovala za jednu ze svých největších životních proher. Trápilo ji, že dcera Nela nebude vyrůstat v úplné rodině. Vinu dávala nejen manželově nevěře, ale i hektickému pracovnímu tempu, které je od sebe odcizilo.
Nový začátek s Jiřím Langmajerem
Osud jí však dal druhou šanci. Když se potkala s Jiřím Langmajerem, prošla proměnou nejen ona, ale i on. Herec známý svou pověstí sukničkáře se vedle ní změnil. „Změnila v mém životě všechno zásadní. Byl to zázrak a jsem pánubohu vděčnej, že jsem Adélu potkal,“ svěřil se Langmajer pro Reflex. V roce 2019 se vzali a od té doby působí jako sehraný pár, který se podporuje jak v soukromí, tak v práci.
Veselá domácnost i málem požár
Gondíková ale není jen symbolem prožitých krizí a nového štěstí. Zaujalo nás, že i v běžném životě se u ní často odehrávají komické situace. Nedávno sama přiznala, že v kuchyni málem způsobila katastrofu. Na sítích přiznala, že zapomněla na sporáku hrnec s jídlem, a kdyby nebyl doma Langmajer, který situaci rychle vyřešil, mohlo dojít k požáru. Její slova mluvila za vše: „Já si říkala, že ještě chvíli a barák je pryč.“
I když podobné příhody mohou působit dramaticky, dvojice je bere s nadhledem. Společně se smějí, že jejich domácnost je někdy spíš divadelní scéna než klidné zázemí.
Zdroj: Autorský text, Blesk, iDnes, Wikipedie, Instagram Adély Gondíkové