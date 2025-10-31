První dáma Eva Pavlová znovu potvrdila svůj vkus. Na udílení státních vyznamenání oblékla šaty inspirované českou přírodou a hudbou.
Eva Pavlová se prakticky po celou dobu působení první dámy prezentuje jako žena, která si pečlivě vybírá, co si na sebe vezme, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Většinou se obléká do opravdu hezkých a slušivých outfitů. Tentokrát se rozhodla pro smaragdově zelené šaty vytvořené českými návrhářkami přímo pro slavnostní večer ve Vladislavském sále Pražského hradu.
Symbolika a elegance v jednom
Jak uvedl tiskový tajemník první dámy Petr Fučík, šaty vznikly v úzké spolupráci s Evou Pavlovou a nesou silné kulturní poselství. Model vznikl i s její pomocí a představuje českou krajinu, kulturu a tradice, jak prozradil pro Blesk Fučík. Také dodal, že „šaty jsou inspirovány nejen řekou Vltavou, ale i Smetanovou Mou vlastí, jejíž 150. výročí si letos připomínáme.“
Zvolený odstín má evokovat klid, hloubku i sílu, což jsou hodnoty, které si sama Pavlová spojuje s naší českou zemí. I proto si tuto barvu vybrala jako hlavní prvek svého večerního outfitu. Šaty doplnila výraznými šperky, konkrétně tmavým prstenem s diamantovým lemováním a ladícími náušnicemi, které celkovému vzhledu dodaly šmrnc a noblesu.
První dáma s vizí a vkusem
Eva Pavlová se od začátku působení v roli první dámy prezentuje jako osobnost, která má ráda eleganci. Vyhýbá se přehnanému luxusu, ale zároveň dokáže každou svou volbou oděvu ukázat, že i skromnost může být nádherná. Zajímá se o českou tvorbu, podporuje domácí návrháře a dává prostor udržitelnému přístupu k módě.
Často volí modely, které mají symbolický přesah, ať už jde o poctu českým tradicím, historii, nebo přírodě. Na loňském ceremoniálu například zvolila róbu v barvách státní trikolóry, letos vsadila na barvu českých lesů a řek. Její oblečení tak má i určitou emoční hodnotu.
Při pohledu na smaragdově zelenou róbu první dámy se nelze ubránit dojmu, že v sobě nese víc než jen krásu. Inspirace řekou Vltavou, kterou Bedřich Smetana zachytil ve své slavné symfonické básni, symbolizuje plynutí času, klid i sílu. Pavlová tak prostřednictvím šatů vzdala hold nejen české hudbě, ale i české přírodě. Mimo jiné ráda podporuje i umění, folklor a mladé tvůrce. Nedávno například navštívila výstavu o českém designu nebo ocenila talentované studenty módních škol.
