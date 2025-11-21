Herečka Veronika Arichteva před měsícem přišla o nenarozené miminko. Po čase se opět ozvala na sociálních sítích.
Herečka Veronika Arichteva se nedávno na sociálních sítích svěřila se smutnou zprávou, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Se svým manželem, režisérem Biserem Arichtevem, přišli o vytoužené miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko a místo šťastných chvil tak rodina prožívá jedno z nejhorších období ve svém životě. Po měsíci od tragické události se herečka svým fanouškům opět ozvala.
Žije dál, i když s dírou v srdci
Herečka ve svém zdrcujícím příspěvku požádala veřejnost o klid a čas, což je v takové situaci pochopitelné a všichni její přání respektovali. Pod smutnými slovy se strhla lavina podpory nejen od jejích sledujících, ale i přátel a kolegů. Všichni na ni ten den mysleli a byli v duchu s ní a její rodinou. Nyní se herečka po měsíci znovu ozvala.
Veronika sdílela video z pláže, kde se svým manželem, synem Lukou a nevlastním synem Theem sedí v písku a užívá si rodinné chvíle. Z jejích slov mrazí, jsou plné smutku a zároveň naděje.
„Svět se nezastavil. Ani ten náš. Za těch několik dlouhejch týdnů jsem… probrečela spousty hodin… prosmála spousty minut… dokázala vstávat z postele… v ní zůstala i celý dny… propovídala několik večerů a nocí s manželem… si zase připomněla, že mám nejlepšího chlapa na světě… se nespočet krát objala s rodinou… začala znova s nikotinem… začala znova s terapií… pravidelně dokázala odvézt Luku do školky (i ho teda vyzvednout)… neustála pár jeho hysteráků… zjistila kolik krásnejch lidí mám kolem sebe… se potkala s kamarádkama… uvařila hodně večeří a dost z nich i snědla (rodina kupodivu taky)… postavila desítky domečků z lega… přestavěla Lukovi pokojíček… nachodila pár kilometrů… vypila litry heřmánkovýho čaje… přerovnala kuchyň a skoro všechny skříně… zjistila, že potřebuju začít pracovat… se vrátila k navrhování kolekce… vydlabala 1 a půl dýně… nenašla sílu otevřít memorybox… našla ale 12 hříbků… si přečetla, bohužel, hodně příběhů se stejným koncem… zjistila, že v tom nejsme sami… nechtěla udržet slzy, když si Luka potřeboval povídat o bráškovi… pár krát uvěřila, že zas bude dobře… se několikrát dojala nad tou obrovskou vlnou podpory. Moc vám za ní děkuju. Fakt to pomáhá. Snažíme se!“
Obrovská vlna podpory
Herečka bohužel není jediná, kdo si podobnou zkušeností prošel, modelka Natálie Kočendová nebo herečka Sára Donutilová též prožily ztrátu nenarozeného miminka. A také ony patřily mezi mnoho přispěvovatelů pod příspěvkem Veroniky na sociálních sítích. Posílají sílu a nabízí pomocnou ruku, kdykoli bude Veronika potřebovat. Prázdné místo v srdci zůstane už navěky, ale vědomí, že máte úžasnou rodinu, přátele i kolegy, kteří stojí při vás i v takto těžkých chvílích, boji se smutkem alespoň trochu napomáhají.
Zdroj: Autorský text, Instagram Veroniky Arichtevy